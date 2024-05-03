Lösemi tedavisi gören kız arkadaşına hastane odasında evlilik teklifi etti! "Kalk kız evlencez" pankartı açtılar

İzmir'de bacaklarında oluşan morlukları fark edip, doktora başvuran Nehir Yurtsever'e lösemi teşhisi konuldu. Yurtsever'in lösemi tedavisine özel bir hastanede 3 gün önce başlandı. Bu sırada haberi alan ve İstanbul'da üniversitede öğrenim gören Emre Coşkun, eğitimini dondurup, kız arkadaşı için İzmir'e geldi. Coşkun, Yurtsever'e sürpriz evlilik teklifinde bulunmaya karar verdi. Yurtsever'in arkadaşları hastane bahçesinde 'Kalk Kız Evlencez' pankartı açtı.

Dışarıda açılan pankartı gören Yurtsever, gözyaşlarına hakim olamadı. Hastane odasındaki çift, bir süre dans ettikten sonra Coşkun, diz çökerek evlilik teklifi etti. Yurtsever, teklifi kabul etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

'UMUDUNUZU SAKIN KAYBETMEYİN'

Müzikle ilgilendiğini ve bu yıl operaya hazırlandığını belirten Yurtsever, “Yurt dışına çıkmak gibi bir hayalim vardı. Ancak kısa bir ara verdim, bu süreç geçtikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Çok hayat dolu, enerjik ve hayvansever bir insanım. Dün erkek arkadaşımın yapmış olduğu teklife çok mutlu oldum. Hayata tekrar tutunmak için bir amaç ve umut oldu diyebilirim. Böyle durumlarda motivasyon gerçekten çok önemli. Evlilik teklifi alınca çok şaşırdım çünkü hiç beklemiyordum. Bu konuyu ara sıra konuşuyorduk ama seneler sonra olur diye bahsediyorduk. Özellikle hastalık sürecini yaşadıktan sonra hiçbir şeyi ertelememe kararı aldık. Bir an önce buradan çıkıp, bu hayali yaşamak istiyorum. Tamamen iyileşip İtalya'ya gitmek istiyoruz. Sevgili olduğumuz günden beri bunu hayal ediyorduk. Bir dizi sayesinde tanıştık. Bu nedenle dizinin geçtiği yer de bizim için değerli. Şarkıları bizim için çok anlamlı. Düğünümüzde o şarkılarla dans etmek istiyoruz. Polonya'ya da gitmek istiyoruz, okumak istiyoruz. Yeni yerler görmek, yapmadığımız şeyleri denemek istiyoruz. Özellikle cesaret edemeyip yapmadığım ne varsa cesaret edip yapmak istiyorum. Umudunuzu sakın kaybetmeyin. Her şey çok güzel olacak, hayat çok güzel. Daha yaşayacak çok güzel günlerimiz var" diye konuştu. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





