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Lösemi tedavisi gören Mustafa için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:48 | Son Güncelleme

BODRUM'da, lösemi tedavisi gören ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner için okulunda, destek amaçlı kermes düzenlendi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, lösemi tedavisi gören ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner için okulunda, destek amaçlı kermes düzenlendi. Bodrumluların ilgi gösterdiği kermeste, giyecekten yiyeceğe satılan her üründen elde edilen gelirin, Caner'in ailesine teslim edileceği belirtildi.

Bitez Gülümser Danacı İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner'e, bir süre önce lösemi teşhisi koyuldu. Caner, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedaviye alındı. Durumu öğrenen okul yönetimi, okul aile birliği ve veliler, Mustafa için seferber oldu. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ilk olarak Mustafa Caner'i okulda ziyaret edip, moral verdi. Daha sonra Caner için yardımda bulunmak amacıyla okul bahçesinde kermes düzenlendi. Yiyecekten giyeceğe pek çok ürün, kermeste satışa sunuldu. Kermes, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Bazı kişiler, hazırlanan bağış kutusuna, imkanları ölçüsünde para bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kermes, yaklaşık 5 saat sürerken, çok sayıda kişi katıldı.

'KATILIM ÇOK GÜZEL'

Bitez Gülümser Danacı İlkokulu Müdürü Harun Güner, "Öğrencimizi hastanede ziyaret ederek moral verdik. 'Daha sonra neler yapabiliriz?' düşüncesiyle Kızılay'a kan bağışı için başvurduk ardından okulumuzda seminer düzenledik. Kan bağışı nedir? Trombosit nedir? İlik nakli nedir? Bunlarla ilgili velilerimizi bilgilendirmek istedik. Daha sonra aileye maddi anlamda destek olmak için okul olarak böyle bir kermes düzenledik. Katılım çok güzel. Bodrum halkına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler" dedi.

'ARAMIZA DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Mustafa'nın öğretmeni Hilal Sezgin ise öğrencisinin tekrar okula dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Mustafa sosyal bir çocuktu, başarılı bir öğrenciydi, aynı zamanda halk oyunları ekibindeydi. Geçen sene Gastronomi Derneği'nin düzenlediği Minik Şefler Yarışması'na da katılmıştı. Aktif bir çocuktu. Tekrar aramıza dönmesini bekliyoruz, döneceğini de biliyoruz. Bizler de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Tuna Duygu Keskin de "Parayı düşünmesinler, maddi yönden sıkıntıları olmasın, diye kermes düzenledik. Çok da güzel geçti. Her şey güzel olacak. Daha sonra da kan bağışıyla ilgili süreç başlayacak. Yine bütün okulu organize edeceğiz. Tüm Bodrum'u çağıracağız. Destekleri bekliyoruz" dedi.

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