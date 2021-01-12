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Lösemi tedavisi nasıl belirlenir? Lösemi tedavi sürecinde uygulanan yöntemler

12.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Lösemi kemik iliğinin içinde bulunan beyaz kan hücrelerindeki lenfoid ve myeloid isimli hücrelerin kontrolsüz ve aşırı çoğalması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. 15 yaşın altındaki çocukları hedef alan lösemi farklı belirtilerle kendini gösterir. Lösemi tedavisi de bu belirtiler saptandıktan sonra kişiye özel olarak sürdürülür. Peki lösemi tedavisinde nasıl bir yol izlenir? Süreç nasıl ilerler? İşte konu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Lösemi tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yenerel, lösemi çeşitlerine göre belirlenen yöntemleri açıkladı:

"Akut lösemi hastaları hastaneye yatırıldıktan sonra, ilk aşamada hastalığı düzeltmek için bir tedavi uygulanır. Bu tedaviye de indüksiyon tedavisi adı verilir. Bazı lösemi türlerinde ilaçlar farklı olsa da, hastaların indüksiyon tedavisiyle öncelikle hastalığından kurtulmasına çalışılmaktadır.

Bu tedaviyle başarı elde edildiğinde, akut myeloid lösemide tercihen 4 kere yüksek doz kemoterapilerle pekiştirme tedavisi verilerek hastalığın nüksetmesinin önüne geçilmeye çalışılır. Akut lenfoblastik lösemide hastalığın önüne geçebilmek için idame tedavisi yapılır.

LÖSEMİ TEDAVİSİNİN AŞAMALARI NELERDİR?

Akut lösemi hastaları hastaneye yatırıldıktan sonra, ilk aşamada hastalığı düzeltmek için bir tedavi uygulanır. Bu tedaviye de indüksiyon tedavisi ismi verilir.

Akut myeloid lösemi veya akut lenfoblastik lösemide ilaçlar farklı olsa da hastalar tedaviyle öncelikli hastalığından kurtarılmaya çalışılır. Tedaviyle başarı elde edildiğinde, akut myeloid lösemi hastalığında tercihen 4 kere yüksek doz kemoterapilerle pekiştirme tedavisi yapılır. Bu tedaviyle hastalığın tekrarlanmasının önüne geçilmeye çalışılır.

Akut lenfoblastik lösemide, yaşa göre farklı tedaviler olsa da, pekiştirme tedavileri daha farklı uygulanır. İdame tedavisiyle hastalığın tekrarının önüne geçilmesi amaçlanır.

LÖSEMİ TEDAVİ METODLARI NELERDİR?

Akut lösemide kemoterapi ilaçları tedavide kullanılmaktadır. Hastalığın ortadan kaldırılması için uğraşılır. İndüksiyon tedavisi adı verilmiş bu tedaviyle, hastalık düzeldikten sonra pekiştirme tedavilerine başlanır. Bu pekiştirme tedavileri daha yoğun kemoterapiler olarak yapılabileceği gibi bazı hastalarda bu kemoterapilere rağmen yüksek risk grubu saptandıysa, kemik iliği nakli ikinci önemli tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Risk faktörleri hastadan hastaya değişmektedir.

LÖSEMİDE YÜKLEME TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Akut lösemilerde indüksiyon tedavisi, hastalığın tipine göre değişiklikler göstermektedir. Akut miyeloid lösemi tedavisinde,
3+7 diye adlandırılan tedavi rejimi gündemdedir. Biz de hastalarımıza bu tedavi protokolünü uygulamaktayız. Bu tedavi uygulanan hastalar çok ciddi sıkıntılara maruz kalabilirler. Bu sıkıntıları kırmızı kan, trombosit desteği ya da antibiyotik desteğiyle ortadan kaldırmaya çalışmaktayız.

Akut lenfoblastik lösemide tedavi protokolleri biraz daha farklıdır. İndüksiyon tedavisi, akut miyeloid lösemiye göre daha rahat kaldırılan bir tedavi şeklidir.

LÖSEMİDE PEKİŞTİRME TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hastalığı indüksiyon tedavisiyle düzelen kişilerde, hastalık tekrarlama riskini azaltmak amacıyla pekiştirme tedavisi olarak adlandırılan tedaviler uygulanır.

Akut miyeloid lösemi pekiştirme tedavisinde, yüksek doz ilaç kullanımının olduğu tedavi protokolleri uygulanır.

Akut lenfoblastik lösemide ise dünyada birkaç farklı protokol kullanılmaktadır. Ancak bizim kullandığımız protokolde pekiştirme tedavisi hemen indüksiyon tedavisinin arkasından uygulanmaya başlar ve genelde 1 ay sürer. Tedavinin ardından hastalar taburcu edilirler. Yaklaşık iki buçuk ay ağızdan ilaç kullanarak dışarıda bu süreyi geçirirler. Ardından geç pekiştirme tedavisi yapılır, bu tedavide yaklaşık 2 ay sürmektedir.

LÖSEMİDE DEVAMLILIK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Özellikle akut lenfoblastik lösemide idame tedavisi vermekteyiz. Genellikle uyguladığımız Alman ekolünün protokolleridir. Bu protokole göre, hastalar yaklaşık 2,5 yıl ağızdan daha düşük dozda ilaç tedavisi kullanarak hastalığının tekrarının önüne geçmeye çalışır.

Akut miyeloid lösemide ise idame tedavisi oturmuş bir kavram değildir. Yeterli düzeyde tedavi gören hastalara uygulanmaz. Daha yaşlı hastalarda ve standart pekiştirme tedavisi yapılamayan hastalarda, deri altından alınan ilaçlarla yapılabilmektedir."


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