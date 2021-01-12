Lösemi tedavisi nasıl belirlenir? Lösemi tedavi sürecinde uygulanan yöntemler

Lösemi tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yenerel, lösemi çeşitlerine göre belirlenen yöntemleri açıkladı:

"Akut lösemi hastaları hastaneye yatırıldıktan sonra, ilk aşamada hastalığı düzeltmek için bir tedavi uygulanır. Bu tedaviye de indüksiyon tedavisi adı verilir. Bazı lösemi türlerinde ilaçlar farklı olsa da, hastaların indüksiyon tedavisiyle öncelikle hastalığından kurtulmasına çalışılmaktadır.

Bu tedaviyle başarı elde edildiğinde, akut myeloid lösemide tercihen 4 kere yüksek doz kemoterapilerle pekiştirme tedavisi verilerek hastalığın nüksetmesinin önüne geçilmeye çalışılır. Akut lenfoblastik lösemide hastalığın önüne geçebilmek için idame tedavisi yapılır.

LÖSEMİ TEDAVİSİNİN AŞAMALARI NELERDİR?

Akut lösemi hastaları hastaneye yatırıldıktan sonra, ilk aşamada hastalığı düzeltmek için bir tedavi uygulanır. Bu tedaviye de indüksiyon tedavisi ismi verilir.

Akut myeloid lösemi veya akut lenfoblastik lösemide ilaçlar farklı olsa da hastalar tedaviyle öncelikli hastalığından kurtarılmaya çalışılır. Tedaviyle başarı elde edildiğinde, akut myeloid lösemi hastalığında tercihen 4 kere yüksek doz kemoterapilerle pekiştirme tedavisi yapılır. Bu tedaviyle hastalığın tekrarlanmasının önüne geçilmeye çalışılır.