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Lösemi teşhisi konulduktan 10 gün sonra ölen Melih, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:51 | Son Güncelleme

BARTIN'da, gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan üniversite öğrencisi Melih Uğur (21), 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan üniversite öğrencisi Melih Uğur (21), 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Uğur'un tabutunun üzerine Fenerbahçe forması kondu. ​Bartın İl Özel İdaresi'nde çalışan Celal Uğur'un, Kastamonu Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melih Uğur, 11 gün önce memleketi Bartın'a geldi. Burada diş etlerindeki kanama nedeniyle hastaneye giden Melih Uğur'a lösemi teşhisi kondu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde tedavi gören Melih Uğur, dün akşam tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Bugün, Bartın Terkehatipler Merkez Cami'ndeki cenazede baba Celal Uğur, küçük oğlu Çağatay ile birlikte taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Cenazede, Melih Uğur'un tabutunun üzerine Fenerbahçe forması ile giydiği ceketi kondu. Cenaze namazı sırasında Celal Uğur yanında saf tutan küçük oğlu Çağatay'a, "Artık ağabeyin yok ağabeyinin yerini sen tutacaksın." diye telkinde bulundu. ​Kılınan namazın ardından Melih Uğur gözyaşları arasında toprağa verildi. Celal Uğur, "Her şey 10 günde belli oldu. Löseminin son evresiymiş. Oğlumu kurtaramadık" dedi. Cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Melih'in sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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