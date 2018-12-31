HABER

Lösemili Adnan'ın isteği gerçek oldu, YouTube fenomeni Enes Batur ziyarete geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:55 | Son Güncelleme

BURSA'daki Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Adnan Taşkıran'ın hayalleri gerçek oldu.

Feyzi SARIKAYA/BURSA, (DHA)- BURSA'daki Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Adnan Taşkıran'ın hayalleri gerçek oldu. "Tek isteğim renkli legolar ve YouTube fenomeni Enes Batur’u görmek" paylaşımında bulunan Adnan'ın odası legolarla dolarken, dün akşam da YouTube fenomeni Enes Batur ziyaretine geldi. Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde yaşayan Taşkıran ailesinin 2 çocuğundan Adnan, 1 yıldır lösemi ile mücadele ediyor. 1 yıl önce Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde lösemi teşhisi konulan Adnan’a 3 ay önce kök hücre nakli yapıldı. Başarılı geçen naklin ardından hastalık tekrar etti. Bu nedenle 1 yıldır hastaneden çıkamayan Adnan, geçen hafta sosyal medya hesabından "Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur’u görmek istiyorum" yazdı. Adnan'ın istekleri karşılıksız kalmadı. Birçok yardımsever Gemlikli, Adnan’a çok istediği legolardan hediye etti. Adnan Taşkıran, "Legoları çok istiyordum, onlar beni tanıyan tanımayan birçok kişi tarafından hediye edildi. Şimdi tek isteğim Enes Batur’la bir kez olsun görüşebilmek, başka bir isteğim yok, daha ne isteyeyim ki" dedi. Bu isteği de gerçek olan Adnan'ı dün akşam Enes Batur, ziyarete geldi. Enes Batur, dün sabah Antalya’dan ilk uçakla İstanbul’a oradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’ne gelerek, Adnan’ı ve diğer lösemili çocukları ziyaret etti. DHA muhabirine konuşan Enes Batur, "Adnan’la ilgili haberi ilk gördüğümde babama, 'Adnan’ı görmeye gidiyoruz' dedim ve geldim. İnsanı mutlu edebilmek çok farklı bir duygu, hele Adnan gibi kardeşlerimizi mutlu edebilmek gerçekten çok farklı ve çok özel. O kadar mutluyum ki anlatacaklarımı kelimelere sığdıramıyorum" dedi. 3 TÜP KAN 1 CAN Herkesi kök hücre bağışı yapmaya davet eden Batur, "Üç tüp kan bir can. Sizin verdiğiniz her kök hücre, bir insanın canını kurtarıyor. Bir insanın hayatını kurtarmak zaten bu hayatta yapılabilecek en güzel şeylerden biri. Ayrıca Adnan gördüğüm en zeki çocuklardan birisi. Kök hücre bağışı ile ilgili o kadar güzel mesajlar veriyor ki, birçok insan bunun bilincinde bile değil. Bilmeyen insanlar Adnan sayesinde öğrenecek. Bu hayatta birbirimiz için varız, o yüzden birbirimize destek olmalıyız" diye konuştu. Enes Batur, Adnan ve hastanede tedavi gören lösemili çocuklar ile fotoğraf çektirdi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Adana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreniAdana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreni
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı Uludağ Üniversitesi’nde yaşatılacakProf. Dr. Fuat Sezgin’in adı Uludağ Üniversitesi’nde yaşatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.