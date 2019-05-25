HABER

Lösemili Atakan beyin ameliyatı olunca nakil yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

İZMİR’de lösemiyle mücadele eden Atakan Gür (22) için yaklaşık 1, 5 ay önce iki farklı uygun donör bulundu.

Lösemili Atakan beyin ameliyatı olunca nakil yapılamadı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de lösemiyle mücadele eden Atakan Gür (22) için yaklaşık 1, 5 ay önce iki farklı uygun donör bulundu. Kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından bir hastanede kök hücre nakli yapılması planlanan ancak bu süreçte konuşma ve duyma yetilerinde kayıp yaşayan, merkezi sinir sistemi etkilenen ve hafızasını kaybeden Gür’ün lösemi nedeniyle beyninde kitle oluştuğu anlaşıldı. Başarılı bir operasyonla beynindeki kitle alınan Gür’e haziran ayının sonuna doğru ilik nakli yapılması planlanıyor.
İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 21 ay önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Ancak şikâyetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'na başvurdu. Tetkiklerin ardından lösemi teşhisi koyulan Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedaviler gördü. Gür, tedavilere cevap verdi ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür’ün konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra hafızasını da kaybettiği anlaşıldı. Doktorların, nakil olmaması durumunda hayatta kalamayacağını söylediği Gür'ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. Arkadaşları ve ailesi, Atakan için hem okuduğu okulda, hem de sosyal medyada donör bulunması için çeşitli kampanyalar başlattı.
2 UYGUN VERİCİ BULUNDU
Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür ve ağabeyi Gürkan Gür'ün çağrıları ve duaları karşılık buldu. Genç Atakan için yapılan taramalarda, hem Almanya'dan, hem de Türkiye'den, ikisi de 10'da 9 uyumlu iki donör bulundu. Atakan Gür'e, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından İzmir'deki özel bir hastanede kök hücre nakli yapılması planlandı. Ancak planlanan nakil gerçekleştirilemedi. Hastalığına bağlı olarak, beyninde kitle olduğu tespit edilen ve görme kaybı yaşayan talihsiz genç, yaklaşık 10 gün önce beyin ameliyatı geçirdi. Başarılı bir operasyon geçiren Gür'ün beynindeki kist alındı. Gür, yaşadığı görme kaybı problemini de büyük ölçüde atlattı.
HAZİRAN AYINDA YAPILMASI PLANLANIYOR
Tekrar kemoterapi tedavisine başlanan Atakan Gür'e 1.5 ay önce yapılması planlanan ilik nakli, haziran ayının sonlarına ertelendi. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda, Türkiye'de yaşayan ve kimliği açıklanmayan uygun vericiden alınacak kök hücreler, haziran ayının sonlarına doğru Atakan'a nakledilecek. Atakan'ın ağabeyi Gürkan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'nun, Atakan için tüm seçenekleri zorladığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyerek, teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Lösemili Atakan beyin ameliyatı olunca nakil yapılamadıLösemili Atakan beyin ameliyatı olunca nakil yapılamadıLösemili Atakan beyin ameliyatı olunca nakil yapılamadı

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Köy, suların yükselmesiyle eşsiz manzaraya büründüKöy, suların yükselmesiyle eşsiz manzaraya büründü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyızDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Sancaktepe'de şüpheli ölüm! Cansız bedeni atık su kuyusunda bulundu

Sancaktepe'de şüpheli ölüm! Cansız bedeni atık su kuyusunda bulundu

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi!

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar: En samimi beklentimiz...

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika Muğla'da deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.