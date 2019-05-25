Lösemili Atakan beyin ameliyatı olunca nakil yapılamadı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de lösemiyle mücadele eden Atakan Gür (22) için yaklaşık 1, 5 ay önce iki farklı uygun donör bulundu. Kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından bir hastanede kök hücre nakli yapılması planlanan ancak bu süreçte konuşma ve duyma yetilerinde kayıp yaşayan, merkezi sinir sistemi etkilenen ve hafızasını kaybeden Gür’ün lösemi nedeniyle beyninde kitle oluştuğu anlaşıldı. Başarılı bir operasyonla beynindeki kitle alınan Gür’e haziran ayının sonuna doğru ilik nakli yapılması planlanıyor.

İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 21 ay önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Ancak şikâyetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'na başvurdu. Tetkiklerin ardından lösemi teşhisi koyulan Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedaviler gördü. Gür, tedavilere cevap verdi ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür’ün konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra hafızasını da kaybettiği anlaşıldı. Doktorların, nakil olmaması durumunda hayatta kalamayacağını söylediği Gür'ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. Arkadaşları ve ailesi, Atakan için hem okuduğu okulda, hem de sosyal medyada donör bulunması için çeşitli kampanyalar başlattı.

2 UYGUN VERİCİ BULUNDU

Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür ve ağabeyi Gürkan Gür'ün çağrıları ve duaları karşılık buldu. Genç Atakan için yapılan taramalarda, hem Almanya'dan, hem de Türkiye'den, ikisi de 10'da 9 uyumlu iki donör bulundu. Atakan Gür'e, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından İzmir'deki özel bir hastanede kök hücre nakli yapılması planlandı. Ancak planlanan nakil gerçekleştirilemedi. Hastalığına bağlı olarak, beyninde kitle olduğu tespit edilen ve görme kaybı yaşayan talihsiz genç, yaklaşık 10 gün önce beyin ameliyatı geçirdi. Başarılı bir operasyon geçiren Gür'ün beynindeki kist alındı. Gür, yaşadığı görme kaybı problemini de büyük ölçüde atlattı.

HAZİRAN AYINDA YAPILMASI PLANLANIYOR

Tekrar kemoterapi tedavisine başlanan Atakan Gür'e 1.5 ay önce yapılması planlanan ilik nakli, haziran ayının sonlarına ertelendi. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda, Türkiye'de yaşayan ve kimliği açıklanmayan uygun vericiden alınacak kök hücreler, haziran ayının sonlarına doğru Atakan'a nakledilecek. Atakan'ın ağabeyi Gürkan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'nun, Atakan için tüm seçenekleri zorladığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyerek, teşekkür etti.

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