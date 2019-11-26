Lösemili babası için yazdığı kitap, hasta çocuklara umut oldu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da yaşayan Gamze Fırat Öztürk, 4 yıl önce lösemiye yakalanan babası Fikret Fırat'ın (78) yemeğe olan tutkusu dolayısıyla sevdiği yiyeceklerin tariflerinin yer aldığı kitap yazdı. Ocak ayında babasını kaybeden Öztürk, kitaptan elde ettiği geliri Ankara'da tedavi gören lösemili çocuklara bağışladı. Öztürk, şimdiye kadar 400 tane basılan kitabından elde edilen gelirin tamamını lösemili çocukların ihtiyaçları için kullanıldığını söyledi.

Ankara'da yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi, işletmeci Gamze Fırat Öztürk'ün babası iş insanı Fikret Fırat, 4 yıl önce lösemiye yakalandı. Ankara Numune Hastanesi'nde tedaviye alınan Fırat'ın 1 yıl sonra hastalığı ilerledi. Doktorlar, bunun üzerine Fırat için 21 günde bir hastaneye 1 haftalık yatış için kemoterapi tedavisi planladı. Fırat'ın kızı Gamze Fırat Öztürk ise hastane ortamı ve sağlık durumu yüzünden morali bozulan babasına destek için kitap yazmaya karar verdi. Gamze Fırat Öztürk, babasının yemeğe olan tutkusu dolayısıyla sevdiği yiyeceklerin tariflerinin yer aldığı ve kapağında babası ile kendisinin fotoğrafının yer aldığı 'Babamın Mutfağı' adlı kitap yazdı. Öztürk, bu kitabıyla babasına moral sağlarken, satıştan elde ettiği gelirle kentte aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara destek oldu. Fikret Fırat, ocak ayında hayatını kaybetti. Gamze Fırat Öztürk de babasını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken, kitaptan elde ettiği gelir ile lösemili çocuklara desteğini sürdürdü. Öztürk, şimdiye kadar 400 adet basılan kitabından elde edilen geliri tamamını lösemi tedavisi gören çocukların ihtiyacı için kullandı.

'ONU ÇOK MUTLU ETTİ'

Gamze Fırat Öztürk, babasına moral amacıyla kitap hazırladığını söyleyerek, "Babamın hayattaki en büyük tutkularından biri olan yemekle ilgili kitap yazma fikri ilk olarak bende ortaya çıktı. 2016 yılında her ay 1 haftalık hastane yatışlarında babamla birlikte bir yemek tarifi yazdık. Eve geldiğimizde de o tarifteki yemekleri yapıp, fotoğraflarını çekip, kitapta kullanmak üzere hazırlıyorduk. Bu tarifler onun hayattaki tek tutkusu olan yemeğin ilk olarak kendi ağzından, kendi tarifleriyle nesillere aktarılacak olması onu çok mutlu etti. Çünkü bu tarifler tamamen babamın hayatı boyunca mutfak tecrübelerinden yola çıkarak hazırlanmış bir kitap oldu" dedi.

'BAĞIŞLARIMIZ KİTAPLAR SATILDIKÇA DEVAM EDECEK'

Babasının hastalığı süresince hastane ortamının kendilerini çok etkilediğini belirten ve bu yüzden kitabın gelirini kentteki hastanelerin onkoloji ve hematoloji bölümlerinde tedavi gören çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladığını aktaran Gamze Fırat Öztürk, "Babamın hastalığı süresince zaten kitap o zaman oluşturuldu. Hastanede yaşadığımız olaylar, oradaki hasta insanların umutsuzlukları, çaresizlikleri, ihtiyaçları dikkatimizi çekti. Ve yazdığımız bu kitabın insanlara bir şekilde ulaşacak olması bizi çok mutlu etti. Bağışlarımız kitaplarımız satıldıkça devam edecek" diye konuştu.

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