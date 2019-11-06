HABER

Lösemili Birgül'e destek için hep birlikte maske taktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde ilik kanseri teşhisi konulan ve okula maske ile gelen Birgül Köse'yi (12), arkadaşları ve öğretmenleri yalnız bırakamayarak, dersi maske takarak işledi.

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde ilik kanseri teşhisi konulan ve okula maske ile gelen Birgül Köse'yi (12), arkadaşları ve öğretmenleri yalnız bırakamayarak, dersi maske takarak işledi.

İlçede Şair İbrahim Rafet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri ilik kanseri teşhisi konulan 6'ncı sınıf öğrencisi Birgül Köse’ye destek vermek ve lösemili öğrencilere dikkat çekmek için maske takarak farkındalık oluşturdu. 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Tosun da katıldı.

'LÖSEMİLİ ARKADAŞLARINIZDAN KAÇMAYIN'

Sınıfları ziyaret eden başhekim Tosun, öğrencilere lösemi hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Muhammed Tosun, "Çevrenizde maske takan lösemili arkadaşlarınızdan kaçmayın ve uzaklaşmayın, bulaşıcı bir hastalık değildir. Taktıkları maskeyi mikroplardan korunmak için takıyorlar. Lösemi teşhis edilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Maske takan lösemili arkadaşlarına destek ve moral verin” dedi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisi gibi maske takmasının kendisini duygulandığını belirten ilik Birgül Köse ise, "Bütün okul bugün maske taktı. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimin maske takması beni çok duygulandırdı. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum” diye konuştu.

Okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelen ilçe milli eğitim müdürü Nuri Kapanoğlu da "Sizler yeri geldiğinde bir abla, bir anne, bir ağabey oluyorsunuz sizlerden ricam ilik kanseri teşhisi konulan öğrencimize gerekli hassasiyeti göstermeniz” dedi.

Maske takan öğrenci ve öğretmenler toplu fotoğraf çektirdi.

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Din dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldıDin dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı
Sırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiasıSırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.