Lösemili Birgül'e destek için hep birlikte maske taktılar

Sınıfları ziyaret eden başhekim Tosun, öğrencilere lösemi hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Muhammed Tosun, "Çevrenizde maske takan lösemili arkadaşlarınızdan kaçmayın ve uzaklaşmayın, bulaşıcı bir hastalık değildir. Taktıkları maskeyi mikroplardan korunmak için takıyorlar. Lösemi teşhis edilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Maske takan lösemili arkadaşlarına destek ve moral verin” dedi.

İlçede Şair İbrahim Rafet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri ilik kanseri teşhisi konulan 6'ncı sınıf öğrencisi Birgül Köse’ye destek vermek ve lösemili öğrencilere dikkat çekmek için maske takarak farkındalık oluşturdu. 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Tosun da katıldı.

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde ilik kanseri teşhisi konulan ve okula maske ile gelen Birgül Köse'yi (12), arkadaşları ve öğretmenleri yalnız bırakamayarak, dersi maske takarak işledi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisi gibi maske takmasının kendisini duygulandığını belirten ilik Birgül Köse ise, "Bütün okul bugün maske taktı. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimin maske takması beni çok duygulandırdı. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum” diye konuştu.

Okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelen ilçe milli eğitim müdürü Nuri Kapanoğlu da "Sizler yeri geldiğinde bir abla, bir anne, bir ağabey oluyorsunuz sizlerden ricam ilik kanseri teşhisi konulan öğrencimize gerekli hassasiyeti göstermeniz” dedi.

Maske takan öğrenci ve öğretmenler toplu fotoğraf çektirdi.

