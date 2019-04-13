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Lösemili çocuklar için organik oyuncak üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

BİTLİS'te 'Bir Sevgi Bir İlmek' projesi kapsamında lösemili çocuklar için organik iplerden oyuncak üretiliyor.

Lösemili çocuklar için organik oyuncak üretiyorlar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'te 'Bir Sevgi Bir İlmek' projesi kapsamında lösemili çocuklar için organik iplerden oyuncak üretiliyor.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü öğretim görevlisi Esra Dursun, plastik oyuncaklarla oynayamayan lösemili çocuklar için organik iplerden oyuncak yapmak için bir süre önce çalışmalara başladı. Dursun'un 'Bir Sevgi Bir İlmek' projesine Halk Eğitim Merkezi de destek verince BEÜ'de atölye kuruldu. Atölyeye gelen doktor, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, ev hanımı, hemşire ve öğrenciler, usta öğretici gözetiminde organik iplerle oyuncak üretmeye başladı. Organik oyuncakların ilk etapta Bitlis ve çevre illerdeki hastanelerde tedavi gören lösemili çocuklara hediye edileceği belirtildi.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitelerin eğitimin yanısıra ülkeye sosyal katkılar sağlamak zorunda olan kurumlar da olduğunu söyledi. Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Prof. Dr. Yardım, "Lösemili çocuklarımız için organik oyuncak üretiyoruz. Bilindiği üzere onlar sadece bu tip oyuncaklarla oynayabiliyorlar. Onların bu oyuncaklarla oynadıklarını görmek bizleri oldukça mutlu edecektir. İnanıyorum bu oyuncaklar üretildikten sonra hep beraber götürüp kendilerine hediye etmek şansına da sahip olacağız" dedi.
BEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü öğretim görevlisi Esra Dursun ise ablasından esinlenerek böyle bir proje başlattığını belirterek, "Ablam Ankara’da kendi atölyesinde bu işi yapıyordu. Hem eğitimini yapıyordu hem de LÖSEV’deki çocuklara oyuncak yetiştiriyordu. Çok hoşuma gitti ve bu çalışmayı yapmaya karar verdim. Maalesef Türkiye’de her yıl 2 bin 500 kişi lösemiye yakalanıyor. Biz ilk başta çevre iller Diyarbakır, Erzurum, Van ve Elazığ’daki çocuklarımıza bu oyuncakları göndereceğiz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Lösemili çocuklar için organik oyuncak üretiyorlarLösemili çocuklar için organik oyuncak üretiyorlarLösemili çocuklar için organik oyuncak üretiyorlarLösemili çocuklar için organik oyuncak üretiyorlar

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