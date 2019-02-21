Lösemili çocuklar Kapadokya'yı geziyor

İSTANBUL (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından hayata geçirilen "Sanat İle Umuda Uzanan Eller" projesi kapsamında lösemili çocuklar Kapadokya'da ağırlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, LÖSEV tarafından 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, lösemili çocuklar, gençler ve aileleri için yılda 4 kez Kapadokya gezisi düzenleniyor.

Avrupa Birliği projesi olarak sürdürülen ve bugüne dek 200'den fazla kişinin ağırlandığı

programda, bireylerin sanatla iç içe olmaları ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Hastalığın pahalı ve uzun süren tedavisi altında yıpranan bireylere iyileştirme tatili niteliğindeki programda, Kapadokya'dan Uçhisar'a, Ürgüp'ten Göreme'ye bölgenin tanıtımı yapılıyor.

Ayrıca programda, at binme, çanak, çömlek, resim atölyeleri ve arazi araçları ile yakın çevre gezisi gibi faaliyetler de yer alıyor.

