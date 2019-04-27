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Lösemili çocuklar yararına kermes

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilere lösemili çocuklar yararına kermes düzenledi.

Lösemili çocuklar yararına kermes

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilere lösemili çocuklar yararına kermes düzenledi. Kermeste öğrencilerin hazırladıkları pasta ve böreklerle Lösev’in gönderdiği ürünler satışa sunulurken, halaylar çekildi.
Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Elimi tutar mısın” projesi dahilinde lösemili çocuklar yararına kermes tertiplendi. Okul bahçesinde, öğretmen Serap Aslanöz ve Medine Kıyar’ın öncülüğünde düzenlenen kermese öğrenciler büyük destek oldu. Kurulan stantlarda satış yapın öğrenciler, bir taraftan da eğlendi. Kermes gelirinin lösemili çocuklara gönderileceğini anlatan öğretmen Serap Aslanöz, “Biz bu gün burada lösemili çocuklar için yardım kermesi düzenledik. Stantlarımızda öğrencilerimizin yaptığı ürünler ve Bursa Lösev’in gönderdiği ürünleri satışa sunduk. Kazanılan gelir lösemili çocuklar için kullanılacak. Bize bu konuda yardım eden, desteğini esirgemeyen bütün öğrencilerime, öğretmen arkadaşlarıma ve Burhaniye’deki diğer vatandaşlara teşekkürü bir borç biliriz” dedi.
Öğretmen Medine Kıyar da, “Bugün öğrencilerimizle burada lösemili çocuklar için yaptık. Hem ürettik, hem de ürünlerimizi satışa sunduk. Hem çok eğlendik. İnşallah başkalarına da örnek teşkil eder” dedi.
Stantta görev alan öğrencilerden Buket Buğse Bilecen de, ”Biz bugün lösemili çocuklar için kampanya başlattık. O kampanyaya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Çok eğlendik. Lösemili çocuklara yardım edebildiğimizi umuyorum” dedi.

Lösemili çocuklar yararına kermes

Lösemili çocuklar yararına kermes

Lösemili çocuklar yararına kermes

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