BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) hayata geçirilen "Bir Sevgi Bir İlmek Projesi" kapsamında örülen bebekler, bayram hediyesi olarak lösemili çocuklara dağıtıldı.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESEM) ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş birliğiyle açılan Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi'nde öğrenci ve akademisyenler ile eşlerinden oluşan 25 kursiyer, lösemili çocuklar için gönüllü bebek ördü.

Aile Destek Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler ile kursiyerlerin de desteğiyle tığ ve iple örülen bebekler, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavileri devam eden lösemili çocuklara hediye edildi.

Oyuncak bebekleri Diyarbakır'da tedavi gören çocuklara hediye eden BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, bebeklerin dağıtımına ilk önce Diyarbakır'dan başladıklarını, yakın iller ile Türkiye'nin her tarafına da ulaştırmaya çalışacaklarını söyledi.

Atölyede el emeği göz nuruyla örülen bebekleri lösemili çocuklara bayram hediyesi olarak vermek için Diyarbakır'a gittiklerini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu: