HABER

Lösemili çocuklara "Nasrettin Hoca"dan yılbaşı sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 23:02 | Son Güncelleme

Kocaeli'de gazeteci Cemal Kaplan, yılbaşı dolayısıyla Nasrettin Hoca kostümü giyerek, hastanede tedavi gören lösemili çocuklara oyuncak dağıttı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gazetecilik yapan Cemal Kaplan, yılbaşı dolayısıyla Nasrettin Hoca kostümü giyerek, hastanede ziyaret ettiği lösemili çocukları oyuncak dağıtarak sevindirdi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinlik kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret eden Kaplan, onlarla bir süre sohbet etti.

Çocuklar, Nasrettin Hoca kostümü giyen Kaplan'a büyük ilgi gösterdi.

Kaplan, daha sonra yanında getirdiği çuvaldan çıkardığı oyuncakları çocuklara dağıttı.

Gazeteci Kaplan, 7 yıldır lösemili çocukları hediyeler dağıtarak sevindirdiğini ve onlara moral verdiğini belirterek, onların sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çocukların mutlu olmasını amaçladıklarını belirten Kaplan, "Bu sene etkinliğimizin yedincisini yapıyoruz. Çocuklarla beraber güzel vakit geçirdik. Çocuklarla bir arada olmak, onların yüzünü güldürmek çok güzel bir duygu. Yeni yıldan en büyük temennimiz, çocuklarımızın buradan sağlıklı bir şekilde çıkmasıdır. "diye konuştu.

PARTNERDikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!Dikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!
Çorum'da biri siyah diğeri beyaz keçi yavruları şaşırttıÇorum'da biri siyah diğeri beyaz keçi yavruları şaşırttı
AGD Mekke'nin fethini kutladı, yılbaşı eğlencelerine tepki gösterdiAGD Mekke'nin fethini kutladı, yılbaşı eğlencelerine tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaplan Kocaeli lösemili çocuklar Nasrettin Hoca oyuncak yılbaşı

En Çok Okunan Haberler

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Milli Piyango sorgula: 2019 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Kısa yeni yıl mesajları: 2019’a girerken Whatsapp, SMS, Twitter, Instagram için en güzel kısa yeni yıl mesajları...

Sevdikleriniz için en güzel yeni yıl mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.