Lösemili çocuklara ’ritim’ tuttular

Mudanya Ateşi Ritim Topluluğu Çalışma ve Geliştirme Derneği üyeleri, LÖSEV’in gecesinde sahne aldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı, bu yıl da Türkiye genelindeki ofislerinde, kayıtlı lösemili çocuklar için geleneksel hâle gelen Yeni Yıla Merhaba Etkinlikleri’ni Bursa’da da düzenledi. LÖSEV Bursa İrtibat Ofisi, Yeni Yıla Merhaba etkinliğinde vakfa kayıtlı lösemili çocuğu ağırladı. Dans, müzik gösterileri ve sürprizlerle dolu programda çocuklar eğlendi. Mudanya Ateşi Ritim Topluluğu Çalışma ve Geliştirme Derneği üyeleri de Kaptan Polat şefliğinde yeni yıla lösemili çocuklarla birlikte “merhaba” dedi.

