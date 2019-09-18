HABER

Lösemili çocuklara yardım iddiasıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'da lösemili çocuklara ilik nakli için maddi destek amacıyla dergi sattıklarını öne süren 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Lösemili çocuklara yardım iddiasıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da lösemili çocuklara ilik nakli için maddi destek amacıyla dergi sattıklarını öne süren 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden herhangi bir dergiye ulaşılamazken, yasal bir dayanağı olmayan çok sayıda makbuz ele geçirildi.
İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişi, kendisine lösemili çocuklara ilik nakli için yardım topladıklarını söyleyen Hatem D. (56) ve İsmail C.'ye (57), 5 TL verdi. Kendisine verilen makbuzu kontrol eden kişi, böyle bir derneğin olmadığını gördü. Polise haber veren vatandaşın ihbarı üzerine takibe alınan 2 şüpheli Kışla Mahallesi'nde yakalandı. Polise de, lösemili çocuklar için yardım amaçlı dergi sattıklarını söyleyen Hatem D. ve İsmail C.'nin üzerinden herhangi bir dergi bulunamadı. Yasal bir dayanağı olmayan çok sayıda makbuzla yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir şekilde sokakta bağış kabul edilmediği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Lösemili çocuklara yardım iddiasıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı/ Ek fotoğrafYaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı/ Ek fotoğraf
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 16’ncı günde 40’a yükseldiHDP önünde eylem yapan aile sayısı 16’ncı günde 40’a yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.