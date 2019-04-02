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Lösemili çocukları mutlu etmek için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesindeki bakımevlerinde kalan yaşlılar ve engelliler ile koruma altındaki çocuklar, lösemili çocuklar için oyuncaklar yapıyor - Oyuncaklar, hastanede tedavi gören çocuklara hediye edilecek

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesindeki bakımevlerinde kalan yaşlılar ve engelliler ile koruma altındaki çocuklar, lösemili çocuklara oyuncaklar hazırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Nesiller Buluşuyor Çocuklar Gülümsüyor Projesi"ne destek için çalışmalara başlayan yaşlılar, engelliler ve koruma altındaki çocuklar, tığlarla iplerden birbirinden renkli oyuncaklar yapıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Bakanlık olarak, kurumlarda kalanların kaliteli yaşam sürmeleri için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Nesiller Buluşuyor Çocuklar Gülümsüyor Projesi' kapsamında kurumlarda hizmet alan kişiler, lösemili çocuklar için oyuncak yapıyor." diyen Kenç, oyunların lösemili çocuklar için yapılmasının insanları hem hüzünlendirdiğini hem de gururlandırdığını söyledi.

Kenç, yapılan oyuncakların lösemi hastası çocuklara hediye edileceğini bildirdi.

Usta öğretici Gülay Kavak da kurumlarda kalanların boş zamanlarını değerlendirmesi açısından bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını anlattı.

Çalışmaya katılan yaşlı, engelli ve çocukların severek oyuncakları yaptığını kaydeden Kavak, oyuncakları hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye edeceklerini kaydetti.

Elazığ Beyyurdu Rehabilitasyon Merkezindeki hastalardan Yeter Ünlü, 8 yıldır kurumda tedavi gördüğünü, tedavisi dışında insanlara fayda getirecek etkinliklere katıldığını söyledi. Ünlü, "Çocukları mutlu etmek için çalışıyorum." dedi.

Nursen Başar da 6 yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, "Buradaki huzuru, mutluluğu başka yerde görmedim. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sağlayıp bizi burada barındırdıkları için. Çeşitli etkinliklere katılıyoruz." diye konuştu.

Başar, lösemili çocuklar için oyuncaklar yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hamide Aygün de "Lösemili çocukların mutluluğu için çalışıyoruz. O çocuklar sevinsin diye çalışıyoruz. Böyle güzel şeyler yapınca kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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Elazığ lösemili çocuklar oyuncak

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