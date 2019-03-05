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Lösemili çocukların aileleri, LÖSANTE hastanesine tam ruhsat istedi

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyeleri ve lösemili çocukların aileleri, Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin tamamına ruhsat verilmesini istedi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyeleri ve lösemili çocukların aileleri, Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin tamamına ruhsat verilmesini istedi.

İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya, Bursa, Adana, Kayseri, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Niğde’den gelen lösemili çocukların aileleri, öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Polis bakanlık önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, LÖSEV temsilcileri ve aileler, 'Sayın Bakanım, 400 yataklı LÖSANTE hastanemize tam ruhsat istiyoruz' yazılı pankart açıp, ellerindeki dövizlerle sloganlar attı.

'RUHSATIMIZ VERİLSİN, DAHA ÇOK CAN KURTULSUN'

Bakanlık önünde basın açıklaması yapan LÖSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Battal, 400 yatak kapasiteli hastanenin yalnızca 75'ine hasta yatırma izni verilip 325'inin boş bekletildiğini söyledi. Hastanenin yıllardır yüzde 20 kapasite ile çalıştığını belirten Battal, "Yoğun bakım servisleri, ameliyathaneleri, Radyoterapi ve Yetişkin Kemik İliği Nakli servisleri tam donanımlı hazır olmasına rağmen ruhsat verilmediği için 2 yılı aşkın süredir boş bekletiliyor" dedi.

Ruhsat sorununu çözmek için Sağlık Bakanı ile görüşmek istediklerini anlatan Battal, "Bize Sağlık Bakan Yardımcısı ile görüşebileceğimizi söylediler. Biz Sağlık Bakanı ile görüşmek istiyoruz. Mümkün olamayacağını söylediler. Bu işi diyalog içinde çözeceğiz. Ruhsatımız verilsin, daha çok can kurtulsun" diye konuştu.

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