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Lösemili çocukların Vosvos sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

BOLU'da, 10 lösemili çocuk, klasik Vosvos otomobil tutkunlarının araçlarına binerek keyifli vakit geçirdi.

Lösemili çocukların Vosvos sevinci

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 10 lösemili çocuk, klasik Vosvos otomobil tutkunlarının araçlarına binerek keyifli vakit geçirdi.
Bolu'da, bu yıl ilki düzenlenen şenlik kapsamında bir araya gelen 150 Vosvos otomobil tutkunu, Gölköy'deki mesire alanında kamp kurdu. 2 gün süren kampta eğlenceli vakit geçiren Vosvos tutkunları şenliğin son gününde ise, kendilerine ev sahipliği yapan Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği bünyesinde yardım alan 10 lösemili çocuk için bir tur düzenledi. Kamp alanına aileleri ile birlikte gelen 10 lösemili çocuk, Vosvoslarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, beğendikleri araçlara binerek Gölköy Gölü çevresinde gezinti yaptı. Çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
Bolu Vosvos Sevenler Derneği Başkanı İsmail Duman, 'BolVos' olarak Lösemili Melekler’in katkısıyla düzenledikleri kampın sona erdiğini ifade ederek, "Hem Vosvos kampı hem de Lösemili Meleklere bir jest yapmak için çocuklarımızı gezdiriyoruz. Bunu ilk defa bu sene yaptık. Daha sonrası da gelecek inşallah. Her sene bunu gelenekselleştirip güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Elvan Coşkun da, BolVos'un kendilerine ait alanda kamp yaptığını ifade ederek, "Lösemili Melekler Derneği Bolu’da bulunan ve yaklaşık 400 üyesi bulunan bir dernek. Bolvos’un Türkiye’nin her yerinde Vosvos sevenleri topladığı bu etkinliğe de ev sahipliği yaptık. Bugün etkinliğin sonunda da 10 tane özel çocuğumuz için bir gezi düzenledik" diye konuştu.

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Lösemili çocukların Vosvos sevinciLösemili çocukların Vosvos sevinciLösemili çocukların Vosvos sevinciLösemili çocukların Vosvos sevinci

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