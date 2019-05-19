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Lösemili Duran'ın tellere takılan uçurtmasını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde lösemi hastası 14 yaşındaki Baran Duran'ın elektrik tellerine takılan uçurtmasını itfaiye kurtardı.

Lösemili Duran'ın tellere takılan uçurtmasını itfaiye kurtardı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde lösemi hastası 14 yaşındaki Baran Duran'ın elektrik tellerine takılan uçurtmasını itfaiye kurtardı.
Ayvalık ilçesi Hamdibey Mahallesi’nde lösemi hastası Baran Duran, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken, uçurduğu uçurtması elektrik tellerine takıldı. Çok üzülen Duran'ın arkadaşları, Hamdibey Mahalle Muhtarı Rafet Taşkara’ya bildirdi. Muhtar Taşkara da itfaiyeden yardım istedi.
Mahalleye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzatılan merdiven yardımıyla uçurtmayı takıldığı tellerden kurtararak, Duran'a teslim etti. Uçurmasına kavuştuğu için çok sevinen Duran, itfaiyecilere ve Muhtar Taşkara'ya teşekkür etti.

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Lösemili Duran'ın tellere takılan uçurtmasını itfaiye kurtardıLösemili Duran'ın tellere takılan uçurtmasını itfaiye kurtardı

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