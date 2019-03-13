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Lösemili Gülcihan'a "peruk" sürprizi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kanser hastaları için ücretsiz peruk yapan kuaför, kemoterapi süreçlerinde saçları dökülen 7 yaşındaki Gülcihan Demir'in evine giderek kendisi için ürettiği yaptığı peruğu hediye etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lösemi sırasında saçları dökülen 7 yaşındaki Gülcihan Demir'in yüzü, kendisi için yapılan perukla güldü.

Yeniköy Mahallesi'nde Sevgi (33) ve Turgut (37) Demir çiftinin 7 yaşındaki kızları Gülcihan Demir'e 45 gün önce lösemi tanısı konuldu.

Tedavi sürecinde saçları dökülen minik Gülcihan'ın üzüntüsüne dayanamayan anne Demir, ilçede lösemili hastalar için ücretsiz peruk yapan kuaför Kenan Kaya'ya başvurdu. Peruğu hazırlayan Kaya, Gülcihan'ı evinde ziyaret etti.

Gülcihan, çok sevindiğini, perukla kendi saçlarıymış gibi mutlu olduğunu belirterek, Kaya'ya teşekkür etti. Gülcihan, Aleyna Tilki ve Hadise'yi çok sevdiğini, onları görmek istediğini söyledi.

Gülcihan'ın annesi Sevgi Demir, soğuk algınlığı için doktora götürdüğü kızının lösemi hastası olduğunu öğrendiklerini, kızları için Almanya'da uygun donörün bulunduğunu, yakında naklin yapılacağını ifade etti.

Kızının saçları döküldüğü zaman çok üzüldüğünü dile getiren Demir, "Kuşadası’nda kemoterapi tedavisi alan ve saçları dökülen hastalara başvuru sonucu peruk hediye eden Kenan Kaya’ya müracaat ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Hatta peruğu alarak evimize gelip kızımıza sürpriz yaptı." dedi.

Gülcihan'ın sevincine ortak olduğu için mutlu olduğunu belirten kuaför Kaya, "Daha önce ailesinin talebi üzerine onlara peruk modellerinin resimlerini atmıştık. Gülcihan özellikle gri olan modeli beğenmiş. Normalde hastalar işletmemize gelir ve beğendiği peruku hediye ederiz. Fakat bu sefer 7 yaşında olan kızımıza sürpriz yapalım istedik." sözlerine yer verdi.

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