İsmail Seki, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2011 yılında görev yapmaya başladığı ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bir öğrenci velisine kan kanseri teşhisi konulmasının ardından üniversite genelinde kök hücre bağış kampanyası düzenlediğini söyledi.

2012 yılından bu yana görev yaptığı üniversitede kurduğu öğrenci topluluğu sayesinde 12 hastaya uygun kemik iliği bulunmasına destek olan Seki'ye moral olması için öğrencileri üzerinde "Birlikte başaracağız, umut sensin" yazılı pankart açtı.

Karşıyaka'da bulunan bir özel hastaneye gelen Seki'nin yüze yakın öğrencisi için hastane yönetimi özel bir organizasyon düzenledi.

Kampanyada öğrencilerinin özverisini görünce çok duygulandığını anlatan Seki, "Aynı yıl içinde kök hücre nakli ve kan bağışının önemini anlatmak için üniversite genelinde Sosyal Dayanışma ve Ekonomik Araştırmalar Topluluğunu kurduk. Türk Kök projesi kapsamında hem Çanakkale hem de üniversite genelinde çalışmalar yapıp kampanyalar düzenledik." dedi.

Seki geçen kasım ayında rahatsızlanmasının ardından tedavi olmak için gittiği Biga Devlet Hastanesi'nde kan kanseri teşhisi konulduğunu, tedaviye İzmir'deki bu hastanede başlandığını, 4 ay süren kemoterapi tedavisinin ardından doktorlarının kemik iliği nakli olmasına karar verdiğini anlattı.

- "Benim durumum herkese ibret olmalı"

Bu zor süreçte kendisine en büyük desteği ailesi ve öğrencilerinin verdiğini vurgulayan İsmail Seki, şunları kaydetti:

"Ben öğrencilerime 'büyük çocuklarım' derim. Hafta sonu hastanede ailemi beklerken onları da karşımda görünce bana sürpriz oldu. Kök hücre ve kan bağışı konusunda 'İyi ki bu işleri yapmışım.' diye düşündüm. Benim durumum herkese ibret olmalı. Kasıma kadar başka hastaların iyileşmesi için ilik toplamaya çalışıyordum, şimdi ise nakil olmayı bekliyorum. Kimse 'Bu hastalık beni bulmaz' demesin. Moralimi hiçbir zaman bozmuyorum. İnşallah ilik nakli olup ayağa kalktıktan sonra da bu konuda çalışmalarıma devam edeceğim."