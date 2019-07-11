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Lösemili minik Ural’a polis amcalarından moral ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

Ankara Demetevler Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemi hastası 2 yaşındaki Ural Ayaz Kuzu’yu ziyaret eden polis ekipleri ona moral verdi.Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde Demetevler Onkoloji Hastanesinde tedavisi devam eden Esra ve Utku Kuzu çiftinin 2 yaşındaki minik oğulları Ural Ayaz’a, polis amcaları moral ziyaretinde bulundu.

Lösemili minik Ural’a polis amcalarından moral ziyareti

Ankara Demetevler Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemi hastası 2 yaşındaki Ural Ayaz Kuzu’yu ziyaret eden polis ekipleri ona moral verdi.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde Demetevler Onkoloji Hastanesinde tedavisi devam eden Esra ve Utku Kuzu çiftinin 2 yaşındaki minik oğulları Ural Ayaz’a, polis amcaları moral ziyaretinde bulundu. 45 gün önce hastaneye yatırılan Ural’ın anne ve babası, evlatlarının sağlığına kavuşması için her türlü fedakarlığı gösteriyor. Minik Ural, polis ve ambulans siren seslerini çok sevdiğinden, siren sesini duyduğunda heyecanlanıyor. Tedavi süreci devam eden Ural Ayaz’ın moralinin yüksek olmasının tedavi sürecindeki öneminden dolayı anne ve babası ona güzel bir sürpriz hazırladı. Ankara Emniyetinden ekip otosu gelmesi rica edildi. Yapılan talep geri çevrilmeyerek, polis amcaları Ural Ayaz’ın yanına gidip ona moral ve destek verdi. Minik Ural’ın mutluluğu gözlerinden okunurken, Kuzu çifti ise Ankara Emniyetine minnet ve şükranlarını iletti.

Lösemili minik Ural’a polis amcalarından moral ziyareti

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