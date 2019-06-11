Lösemili öğrenciden 'akıllı sokak lambası' projesi 

Şenlikte, 6'ncı sınıf öğrencisi Kaan Ferit Altuntaş'ın, enerji israfını önlemek için geliştirdiği 'akıllı sokak lambası' projesi dikkat çekti. Altuntaş, projesi sayesinde sokaklarda ışık israfından kurtulunacağını söyledi. Altuntaş, "Bu projede sokak lambaları hareketlilik olunca yanıyor, geceleri bile. Böylece hem elektrikten tasarruf etmiş oluyoruz hem de elektrik kirliliğini azaltmış oluyoruz" dedi. Altuntaş, diğer projesinin de 'akıllı sera' olduğunu belirterek, "Bu proje ile hiç bitki yetiştirmesini bilmeyen biri bile bitki yetiştirebiliyor. Toprağın nemini ve ortam sıcaklığını ölçen ekran sayesinde bitkilerin suya ihtiyacı olup olmadığı, ortamın nemi ve sıcaklığı otomatik ölçülüyor ve bitkiye bu değerlere göre su veriliyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI HAYATA HAZIRLIYORUZ'

LÖSEV Kurucusu ve Başkanı Dr. Üstün Ezer, lösemili çocukları sadece tedavi etmekle kalmadıklarını aynı zamanda onları hayata hazırladıklarını söyledi. Ezer, "Bu çerçevede çocukların yarış atı gibi sadece sınavlara koşan değil de, hayatı sorgulayan, neyin ne olduğunu bilen, ayakları üstünde duran çocuklar olarak yetişmesini istiyoruz. Bu anlamda spor, sanat, müziği ön plana çıkarıyoruz. Bugün 'Bilim Şenliği' çerçevesinde çocuklarımızın, atıkların kullanılmasını öğrendiği, sanat eserlerini, bilim deneylerini ortaya koyduğu ve hatta yaratıcı düşüncelerini sergilediği bir gün oldu. Biz çok mutluyuz ve gururluyuz; çünkü lösemi tedavisi zor ama kurtulması mümkün bir hastalık. Bu çocuklar 3 sene boyunca tedavilerden geçiyorlar. Bir nevi sırat köprüsünü aşıyorlar. Biz onların eğitimlerini, sporlarını, eğlencelerini ve hayata bağlanmalarını hiç eksik etmiyoruz. Bu sayede yüzde 92 başarıyı yakaladık. Bundan sonra da yüzde yüzü hedefliyoruz."

Ezer, önümüzdeki dönemde çocuklar için yaz okulu da başlatacaklarını ifade ederek, "Orada bu projeler geliştirilecek. Dijital çağın da gereksinimlerini yerine getiriyoruz; ama biz daha çok doğanın içinde büyütmek istiyoruz çocuklarımızı" diye konuştu. Löseminin de kanserin de yenilebilen bir hastalık olduğuna vurgu yapan Ezer, ailelere umutlarını yitirmemeleri mesajı verdi.

