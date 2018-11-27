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Lösemili Öykü için kök hücre ve kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

İzmir'de avukatlar ve adliye çalışanları, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü için kök hücre ve kan bağışında bulundu

İZMİR (AA) - İzmir Barosu, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayında Türk Kızılayının kurduğu stantta Arin için bağışta bulunan İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen, Öykü Arin gibi birçok çocuğa umut olabilmek için bu kampanyayı başlattıklarını belirterek kampanyaya destek veren meslektaşlarına teşekkürlerini iletti.

Kampanyanın düzenlenmesi taleplerinin Türk Kızılayınca da olumlu karşıladığını belirten Kayadelen, "Ayrıca meslektaşlarımızdan da yoğun bir katılım var. Buradan herkese şunu hatırlatmak istiyorum. Kök hücre nakli hayat kurtarıyor, herkesi kök hücre nakli yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Kampanyaya çok sayıda avukat ile adliye çalışanı katılım göstererek kan ve kök hücre için donör bekleyen hastalara destek oldu.

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avukat İzmir Barosu kan bağışı Kök hücre Öykü Arin

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