HABER

Lösemili Sonat Emre'ye yarı uyumlu nakil yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Antalya'da yaklaşık 6 aydır uygun donör aranan 14 yaşındaki lösemili çocuğa uygun verici bulunamayınca, babası Onur Özcan'dan yarı uyumlu nakil yapıldı - Anne Sinem Güney Kuru: "Küçük oğlum, ağabeyi Sonat Emre ile oyun oynamanın hayallerini kuruyor. Beklentimiz bir an önce sağlığına kavuşması" - Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun: "Değerlere göre Sonat Emre'nin mi yoksa babadan alınan ilik mi çalışıyor buna bakacağız. Babadan alınan ilik çalışıyorsa nakil tutmuş demektir"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığı nedeniyle Antalya'da tedavi gören ve yaklaşık 6 aydır uygun donör aranan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan'a uygun verici bulunamayınca, babası Onur Özcan'dan yarı uyumlu nakil yapıldı.

Yaklaşık 4,5 yıl önce baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL teşhisi konulan ve uygun ilik bekleyen Özcan'a 10'da 10 uyumlu donör bulunamadı. Bunan üzerine çocuğa, 13 Mart Çarşamba günü babası Onur Özcan'dan yarı uyumlu nakil gerçekleştirildi.

Anne Sinem Güney Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 4,5 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Doktorların yaklaşık 6 ay önce ilik nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine 10'da 10 uyumlu verici için çalışmalara başladığını anlatan Kuru, aile ve akrabalarda uygun donör bulunmayınca, sesini ülke geneline duyurmaya çalıştığını dile getirdi.

Türkiye'nin her yerinde kampanyalar düzenlendiğini ve vatandaşların da gereken ilgiyi gösterdiğini dile getiren Sinem Güney Kuru, "Ciddi oranda bağış yapıldı, ancak 10'da 10 uyumlu donör bulunamadı. Sonat'ın durumundaki hastalar için ilik nakli şart. Uygun donör bulunmayınca doktorlar yarı uyumlu nakili önerdiler ve oğlum babasından yarı uyumlu nakile girdi." dedi.

Oğlunun durumunun şu anda iyi olduğunu, ancak bu süreçte trombosit ve kan ihtiyacı olabileceğini, bu açıdan da vatandaşlardan destek beklediğini söyleyen Kuru, "Bundan sonraki süreç çok önemli. Babasından alınan iliğin tutup tutmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu süreçte enfeksiyon riski de var, o yüzden steril bir odada kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Oğlunun bir an önce sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkmasını isteyen anne Kuru, Sonat Emre'yi bekleyen bir kardeşi olduğunu kaydetti.

2,5 yaşındaki Mert Salih Kuru'nun ağabeyinin iyileşmesi için dua ettiğini söyleyen Sinem Güney Kuru, "Mert Salih, sürekli 'ağabeyim iyileşti, geçti, bitti' diyor. Ben de öyle inanıyorum. Her şey geçti inşallah. Küçük oğlum, ağabeyi Sonat Emre ile oyun oynamanın hayallerini kuruyor, eskiden kalma oyuncakları var, 'Sonat ağabeyim izin verir mi? Beraber oynar mıyız?' diye soruyor. Beklentimiz Sonat Emre'nin bir an önce sağlığına kavuşması." ifadelerini kullandı.

Sonat Emre'nin bu süreçte çok olgun davrandığını, hastalığının bilincinde olmasına rağmen hiç şikayet etmediğini anlatan Kuru, oğlunun Türkiye'ye örnek olacak bir duruş sergilediğini belirtti.

Oğlu için 10'da 10 uyumlu donör arayışını sürdüreceğini belirten Sinem Güney Kuru, oğlunun yüzde 100 sağlığına kavuşabilmesi için tam uygun verici ile nakil olması gerektiğini ifade etti.

Nakli gerçekleştiren Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun ise çocuğun şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Nakilden sonraki 28 günlük sürecin önemli olduğuna işaret eden Uygun, bu süreçte kan değerlerine bakılacağını kaydetti.

Doç. Dr. Uygun, "Değerlere göre Sonat Emre'nin mi yoksa babadan alınan ilik mi çalışıyor buna bakacağız. Babadan alınan ilik çalışıyorsa nakil tutmuş demektir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Uzmanlara göre saç ekiminde doğal görünüm önemliUzmanlara göre saç ekiminde doğal görünüm önemli
Down sendromu anne karnındayken belirlenebiliyorDown sendromu anne karnındayken belirlenebiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilik nakli Sonat Emre Özcan Yarı uyumlu

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izi nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.