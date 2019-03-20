Lösemili Sonat Emre'ye yarı uyumlu nakil yapıldı

Türkiye'nin her yerinde kampanyalar düzenlendiğini ve vatandaşların da gereken ilgiyi gösterdiğini dile getiren Sinem Güney Kuru, "Ciddi oranda bağış yapıldı, ancak 10'da 10 uyumlu donör bulunamadı. Sonat'ın durumundaki hastalar için ilik nakli şart. Uygun donör bulunmayınca doktorlar yarı uyumlu nakili önerdiler ve oğlum babasından yarı uyumlu nakile girdi." dedi.

Doktorların yaklaşık 6 ay önce ilik nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine 10'da 10 uyumlu verici için çalışmalara başladığını anlatan Kuru, aile ve akrabalarda uygun donör bulunmayınca, sesini ülke geneline duyurmaya çalıştığını dile getirdi.

Anne Sinem Güney Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 4,5 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Oğlunun durumunun şu anda iyi olduğunu, ancak bu süreçte trombosit ve kan ihtiyacı olabileceğini, bu açıdan da vatandaşlardan destek beklediğini söyleyen Kuru, "Bundan sonraki süreç çok önemli. Babasından alınan iliğin tutup tutmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu süreçte enfeksiyon riski de var, o yüzden steril bir odada kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Oğlunun bir an önce sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkmasını isteyen anne Kuru, Sonat Emre'yi bekleyen bir kardeşi olduğunu kaydetti.

2,5 yaşındaki Mert Salih Kuru'nun ağabeyinin iyileşmesi için dua ettiğini söyleyen Sinem Güney Kuru, "Mert Salih, sürekli 'ağabeyim iyileşti, geçti, bitti' diyor. Ben de öyle inanıyorum. Her şey geçti inşallah. Küçük oğlum, ağabeyi Sonat Emre ile oyun oynamanın hayallerini kuruyor, eskiden kalma oyuncakları var, 'Sonat ağabeyim izin verir mi? Beraber oynar mıyız?' diye soruyor. Beklentimiz Sonat Emre'nin bir an önce sağlığına kavuşması." ifadelerini kullandı.

Sonat Emre'nin bu süreçte çok olgun davrandığını, hastalığının bilincinde olmasına rağmen hiç şikayet etmediğini anlatan Kuru, oğlunun Türkiye'ye örnek olacak bir duruş sergilediğini belirtti.