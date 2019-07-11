Lösemili Ural, çok sevdiği polis sireni eşliğinde taburcu edildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da lösemi tedavisi gören Ural Ayaz Kuzu (2) taburcu olduğu hastaneden evine, duyunca mutlu olduğu siren sesinin kullanıldığı polis aracıyla götürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Utku ve Esra Kuzu çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Ural Ayaz Kuzu, 1,5 ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Kuzu'ya lösemi tanısı konuldu. Kuzu, Demetevler'de bulunan Onkoloji Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Kuzu'nun, dün akşam taburcu edilmesine karar verildi.

Kuzu çifti, Ural Ayaz Kuzu'nun polis araçlarında kullanılan siren sesini duyunca yaşadığı mutluluk nedeniyle, oğullarını hastaneden eve polis aracıyla götürmek istedi. Çift, bunun için 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, ailenin bu talebi üzerine hastaneye polis ekibi sevk etti. Hastanenin çıkış kapısında resmi polis aracını gören Ural Ayaz Kuzu ve ailesi, büyük sevinç yaşadı. Annesinin kucağında ekip aracına binen Ural Ayaz Kuzu, siren butonunu yol boyunca elinden bırakmadı. Ural Ayaz Kuzu, siren sesi eşliğinde evine götürülürken, mutluluğu yüzüne yansıdı.

Baba Utku Kuzu, lösemi tedavisinde moralin çok önemli olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Biz de oğlumuzu hastaneden mutlu bir şekilde eve götürmek istedik. Hassasiyetinden dolayı polislere teşekkür ediyorum" dedi.