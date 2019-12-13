Samsun’da faaliyet gösteren Mutluluğun Kanatları Derneği, lösemili ve engelli çocuklar yararına ‘Yılbaşı Alışveriş Şenliği’ düzenledi.

Etkinliğe katılan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Ülkenin sıkıntılı döneminde, yatırım yapan, Türkiye’ye umutla bakan ve Türkiye’yi kanatları altına almayı hedefleyen bir kadın örgütlenmesine biz de tam destek vereceğiz” dedi.

Samsun’da faaliyet gösteren Mutluluğun Kanatları Derneği, elde ettikleri geliri lösemili ve engelli çocuklara bağışlayacakları el emeği ürünlerinden oluşan ‘Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Atakum bir otelde düzenlenen etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci eşi Av. Gülay Deveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir kadın örgütlenmesi

Gerçekleşen etkinliğin Samsun’da bilenen ve geleceğe umutla bakan kadınların örgütlenmesi tarafından düzenlendiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Başkan Deveci, “Eşim de burada. O da bu konuyla ilişkin bir kooperatif kuracak. O kooperatifin çatısı altında bu yerel ürünleri, dünyanın her tarafına ulaştıracağız. Buradaki herkes iş kadını, şehrin tanıdığı insanlar. Bir araya geldiler ve kendilerini Türkiye’ye tanıtıyorlar. Ülkenin sıkıntılı dönemde, yatırım yapan, Türkiye’ye umutla bakan ve Türkiye’yi kanatları altına almayı hedefleyen bir kadın örgütlenmesi. Yardımlaşmak, destek olmak gibi birçok vicdanı hedefleri var. Zaten bu etkinlik de bunun için yapılıyor. Bizim de burada bulunma nedenimiz aynı. Burada iki şey yapılıyor. Birincisi yerel üretimlerin kamuoyuna tanıtılması hem de buradan elde edilecek gelirin dezavantajlı gruplara yardım olarak geri dönüyor. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin ulaştırılmasına ilişkin bir etkinlik bu” ifadelerini kullandı.