"Lösemi'nin tedavi şansı yüzde 80"

Löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Fışgın, "Kemik iliğindeki kan kökenli hücrelerin anormal,kontrolsüz çoğalması sonucunda bu hastalık ortaya çıkıyor.Kemik iliğinde kanser yayılınca kan üretme fonksiyonu kayboluyor. Vücut kan üretemediği için çocuklarda kan değerleri düşmeye başlıyor. Bunun sonucunda çocukta kansızlığa bağlı yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, okul başarısında düşme gibi belirtiler karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla hastalık hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, günümüzde gelişen tıp teknolojisi sayesinde erken teşhis ve etkili bir tedavi yöntemiyle iyileşme oranının oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

TEKRARLAYAN KANAMALARA DİKKAT!

Kandaki bazı diğer değerlerin düşmesine bağlı olarak diş eti, burun ve özellikle kız çocuklarında adet kanamalarının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Fışgın, "Tabi bir kere değil tekrarlayan kanamalar olduğunda endişe etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ENFEKSİYONLAR RİSK TAŞIYOR"

Birçok çocuğun enfeksiyon geçirdiğini fakat sık sık geçirilen enfeksiyonlara dikkat etmek gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Fışgın, "Çocuk, her şey normal seyrinde giderken artarda üç veya dört kez sık sık enfeksiyon geçiriyorsa o zaman 'acaba bağışıklık sisteminde bir sıkıntı var mı?' diye düşünmeliyiz. Çünkü Lösemi ne yazık ki böyle karşımıza çıkıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE 2 BİN ÇOCUK LÖSEMİ HASTASI"

Löseminin dünyada 100 bin kişiden 3 veya 4'ünde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Fışgın, "Bu hastalık en çok 2 ile 5 yaş arasında özellikle de erkek çocuklarında görülüyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre bin 500, 2 bin çocuk lösemi hastası. Lösemi adı bizi çok korkutuyor kanser ve çocuk olması itibariyle ama lösemi çocuklukta tedavi edilebilen ve başarı yüzdeleri oldukça yüksek olan bir hastalık" diye konuştu.