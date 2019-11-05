HABER

Lösemiye dikkat çekmek için maskeli meclis toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösev’in başlattığı “Maskemi takarım” kampanyasına Balıkesir’in Edremit Belediyesi anlamlı bir destek verdi.

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösev’in başlattığı “Maskemi takarım” kampanyasına Balıkesir’in Edremit Belediyesi anlamlı bir destek verdi. Edremit Belediyesi’nin Kasım Ayı olağan meclisinde başkan, divan ve meclis üyeleri maske takarak kampanyaya destek verdi.
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösemili Çocuklara dikkat çekmek amacıyla başlatılan maske takma kampanyasına bir destekte Edremit Belediyesi’nden geldi. Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı başlamadan önce Başkan Selman Hasan Arslan, meclis üyelerini ve salondakileri Lösemili Çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla maske takmaya davet etti.
Başkan Selman Hasan Arslan daha sonra maskesiyle birlikte meclise seslendi. Arslan “Bazen siyaset susar, bazen bürokrasi susar. Lösemili çocuklarımıza dikkat çekmek için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızı otuz saniye maske takmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Dünya Sağlık Örgütünün açıklamalarına göre Türkiye’nin kanser kuşağında yer alan bir ülke olduğunu unutmayalım. Her yıl 200 bin insana kanser tanısı konuluyor. Yaklaşık 150 bin insanımız her yıl bu hastalıktan yaşamını yitiriyor. Yani düşünebiliyor musunuz, bir şehir dolusu insanımız her yıl bu hastalıktan aramızdan ayrılıyor. Bu korkunç bir rakamdır, geleceğimizi ciddi şekilde tehdit etmektedir.
Bu nedenle sadece hastayı değil, tüm aileyi, tüm yakınlarını da etkilemektedir. En temel hak olan sağlıklı yaşama hakkı gereği bu konuda başta devlet olmak üzere, bütün topluma hele de bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bir insanı yaşama döndürmekten daha kutsal hangi iş olabilir diye düşünüyor ve bütün doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza da bu konuda teşekkürü borç biliyorum. Bu bağlamda, asırlar öncesinden bizlere seslenen Şeyh Edebali’nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözlerini hepinize hatırlamak istiyor, değerli meclisimize saygılar sunuyorum.” Dedi.
Daha sonra meclis toplantısına devam edildi.

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
Bahçelievler Belediyesi personeli lösemiye dikkat çektiBahçelievler Belediyesi personeli lösemiye dikkat çekti
Samsun’da haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandıSamsun’da haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Valilik'ten 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.