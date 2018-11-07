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Lösemiye dikkat çekmek için saçlarını kazıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde alkol ve madde bağımlılarına yönelik ilaçsız rehabilitasyon programı uygulayan Kurtuluş Vakfı’nın yöneticileri ve katılımcılar, lösemiye dikkat çekmek amacıyla saçlarını kazıttı.

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde alkol ve madde bağımlılarına yönelik ilaçsız rehabilitasyon programı uygulayan Kurtuluş Vakfı’nın yöneticileri ve katılımcılar, lösemiye dikkat çekmek amacıyla saçlarını kazıttı. Merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Vakfı tarafından Kazdağları'nda sürdürülen rehabilitasyon programına katılan 19 kişi ile eğitmen ve vakıf başkanı, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle duyarlılık oluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla saçlarını ustura ile kazıtarak yüzlerine maske taktı. Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir, çocukların yüreklerine dokunabilmek adına saçlarını kazıtıp bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Tezemir, umutsuzluk ve çaresizliği en iyi bildiklerini dile getirerek, "Ama onların bir umudunun olduğunu, nasıl bağımlılıkta var olduğunu biliyorsak, lösemi durumunda da var olduğunu biliyor ve minik kalplere biraz olsun dokunmak istiyoruz" dedi. Kurtuluş Vakfı gönüllü çalışanı Dilan Tezemir ise, "Sadece bir hafta değil, ömrümüz yettiğince onların yanında olduğumuzu gösterebilmek ve tüm Türkiye'yi bu desteğe davet etmek adına bugün onlar, çocuklarımız için saçlarını kazıttılar" diye konuştu.

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