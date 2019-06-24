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Lösemiye yenik düşen genç gözyaşları içinde toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 14 yaşındaki lösemiye yenik düşen Mustafa Efe Saral, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Gölcük ilçesinde ikamet eden 8.

Lösemiye yenik düşen genç gözyaşları içinde toprağa verildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 14 yaşındaki lösemiye yenik düşen Mustafa Efe Saral, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gölcük ilçesinde ikamet eden 8. Sınıf öğrencisi olan ve lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki Mustafa Efe Saral, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerin ardından naaşı ailesine teslim edilen Saral için Gölcük Teyfik Hoca Caminden son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Okul müdürleri, Mustafa Efe Saral’ın sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Saral’ın cenazesi göz yaşları içinde Gölcük 17 Ağustos mezarlığına defnedildi.

Lösemiye yenik düşen genç gözyaşları içinde toprağa verildi

Lösemiye yenik düşen genç gözyaşları içinde toprağa verildi

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