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Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kök hücre nakliyle lösemiyi yenen 9 yaşındaki Emre Çatal, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gelerek teşekkür ziyaretlerinde bulundu.İzmir’de yaşayan öğretmen Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin oğlu Emre’ye Kasım 2017’de lösemi teşhisi konulmuştu.

Kök hücre nakliyle lösemiyi yenen 9 yaşındaki Emre Çatal, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gelerek teşekkür ziyaretlerinde bulundu.
İzmir’de yaşayan öğretmen Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin oğlu Emre’ye Kasım 2017’de lösemi teşhisi konulmuştu. Donör arayışı sırasında uygun 5 donörden 4’üne ulaşılamaması, diğerinin ise vazgeçmesi nedeniyle zor günler yaşayan Emre’ye en büyük destek babası Ömer Faruk Çatal’ın görev yaptığı Tavşanlı Anadolu Lisesi ve Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden gelmişti. Emre, Antalya’da yapılan operasyonla yarı uyumlu babasından alınan kök hücre sayesinde lösemiyi yendi.
Kök hücre nakliyle lösemiyi yenen 9 yaşındaki Emre Çatal, anne ve babasıyla Tavşanlı Anadolu Lisesinde "donör kampanyası" düzenleyen gönüllü öğrencilerin okuluna vefa ziyaretinde bulundu. Emre Çatal ayrıca daha önce eğitim gördüğü Tavşanlı Mehmet Tarhan İlkokulunu ziyaret ederek arkadaşları ile okul bahçesinde top oynadı. Arkadaşları ve öğretmenleri ile sohbet ederek hasret gideren Emre, "Arkadaşlarımı, buraları çok özlemiştim, sabrettim iyileştim ve tekrar buralara gelerek onları gördüm. Hiç umudumu kesmemiştim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.
Emre Çatal, kendisi için kampanya düzenleyerek donör olma çağrısında bulunan gönüllü öğrencileri ile Kızılay Tavşanlı Şubesini de ziyaret etti.
Ömer Faruk Çatal ve eşi Aysen Çatal iyileşen oğulları Emre ile Tavşanlı Kızılay Şubesi, Mehmet Tarhan İlkokulu, Tavşanlı Anadolu Lisesinin yanı sıra Tavşanlı İmam Hatip lisesi ve Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesini de ziyaret etti. Ayrıca Emre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa ile de görüştü.
Baba Ömer Faruk Çatal yaşadıkları süreci anlatarak, bağışta bulunan ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Çatal, "Çok şükür benden alınan ilik kısmen tuttu. Diğer hastalara ve ailelere de dua ediyoruz. Emre 2 yıldan bu yana tedavi sürecinde idi ve arkadaşlarını özlemişti. Öğretmenlerini ve arkadaşlarını görmek istedi ve buraya geldik, çok mutlu oldu onlarla oynadı" diye konuştu.
Emre Çatal’ın eski öğretmeni Tolga İyidoğan ise "Bugün sınıf kapımız çaldığında bizim için büyük sürpriz oldu. Emre’yi karşımızda gördük ve sağlığına kavuşmuş şekilde iyi gördük" dedi.
Sağlığına kavuşan Emre Çatal ise kendisi için düzenlenen kampanya sırasında destek veren herkese teşekkür etti ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Emre, gönüllü bağışçıları da unutmadı.

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti

Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti
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