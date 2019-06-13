Lösemiyi yenen Serkan, çok sevdiği masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da ilkokul öğrencisi Serkan Avşar (11), 2016 yılında lösemiye yakalandı. Hayata küsmeyen ve çok sevdiği masa tenisine 2 yıl ara veren Serkan Avşar, lösemiyi yendi ayrıca ara vermek zorunda kaldığı masa tenisine dönerek gerçekleştirilen bir turnuvada şampiyonluk elde etti. Polonya'da temmuz ayında düzenlenecek Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Avşar, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Serkan Avşar, masa tenisine gönül verdi. Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü Raif Özen, 3 yıl önce bir antrenman sırasında, Avşar'ın sol göz kapağında düşüklük fark etti. Antrenör Özen, çocuğun İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli babası Uzman Çavuş Sedat Avşar'a durumu iletti. Sedat Avşar ise zaman kaybetmeden oğlunu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradan İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Serkan Avşar'a, lösemi teşhisi konuldu. İzmir'deki tedavi süreci boyunca moralini bozmayan Serkan Avşar, 8 yaşında yakalandığı lösemiyi yendi. Serkan lösemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği masa tenisine geri döndü. Avşar, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından geçen mayıs ayında Ankara'da düzenlenen spor şenliğinde farklı yaş grubundaki kişilerle mücadele ederek, masa tenisi branşında şampiyon oldu. 'MORALİ YÜKSEK TUTUN' Polonya'da temmuz ayında düzenlenecek Onkoloji Olimpiyatları'nda da ter dökecek olan Serkan Avşar, "Hastalığımı öğrendiğim zaman çok üzülmüştüm. Masa tenisinden uzak kaldım ve hastanedeki süreçte yoruldum. Kendimi toparladım, şuan daha iyiyim. Benimle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Bu hastalığa yakalananlar moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutsunlar" dedi. Zorlu süreci anlatan baba Sedat Avşar ise "Masa tenisine kalabalıktan uzak kalması için 2 yıl ara verdik. Doktorların izniyle ara sıra antrenmanlara gelmeye başladık. Hastanede yatma sürecimiz bitti. İki ayda bir kez kontrole gidiyoruz. Raif antrenörümüzün desteğiyle masa tenisinde yol kat ettik. Evladımın rahatsızlığını önce kabullenmek istemedik, şok yaşadık. Zor imtihanı kazandık. En iyi ilacın moral olduğunu öğrendik. Hangi hastalık olursa olsun kimse karamsarlığa kapılmasın" dedi. Antrenörü Raif Özen ise Serkan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Bir süre aramızdan uzak kaldı. Tedavisi süresince günde 10 dakika masa tenisi çalışmalarına katıldı. Artık çalışmalarını diğer sporcularım gibi yapıyor. Polonya'daki şampiyonada kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

