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Lösemiyle mücadele eden üniversiteli Atakan'dan iyi haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

 İZMİR’de, lösemiyle mücadele eden, hastalığın merkezi sinir sistemini de etkilemesi nedeniyle konuşma ve duyma yetilerinin yanı sıra, hafızasını da kaybeden üniversite öğrencisi Atakan Gür (22) için sevindirici haber geldi.

Lösemiyle mücadele eden üniversiteli Atakan'dan iyi haber

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, lösemiyle mücadele eden, hastalığın merkezi sinir sistemini de etkilemesi nedeniyle konuşma ve duyma yetilerinin yanı sıra, hafızasını da kaybeden üniversite öğrencisi Atakan Gür (22) için sevindirici haber geldi. Doktorların, kök hücre nakli olmaması durumunda kısa bir süre daha hayatta kalabileceğini söylediği Gür için uygun donör bulundu. Kök hücre, kısa süre içinde, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Atakan Gür'e nakledilecek.
İzmir’de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 20 ay önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür’e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu’na başvurdu. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından lösemi teşhisi konuldu. Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü. Gür, tedavilere cevap verdi, ancak 2018’in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını da kaybetti. Doktorların, nakil olmaması durumunda hayatta kalamayacağını söylediği Gür’ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. Arkadaşları ve ailesi, Atakan için hem okuduğu okulda, hem de sosyal medyada çeşitli kampanyalar başlattı.
2 UYGUN VERİCİ BULUNDU
Atakan’ın gözü yaşlı annesi Sema Gür ve ağabeyi Gürkan Gür'ün çağrıları karşılık buldu. Genç Atakan için, hem Almanya'dan, hem de Türkiye'den, ikisi de 10'da 9 uyumlu iki farklı uygun verici bulundu. Atakan Gür'e, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından İzmir'deki özel bir hastanede kök hücre nakli yapılacak. Türkiye'de yaşayan ve kimliği açıklanmayan uygun vericiden alınacak olan kök hücreler, kısa süre içinde genç Atakan'a nakledilecek.
'DARISI MİNİK ÖYKÜMÜZ'ÜN BAŞINA'
İyi haberi alan anne Sema Gür, sevinçten günlerce ağladığını belirterek, "Bu zamana kadar üzüntüden ağladım, ama uygun kök hücrenin bulunduğunu öğrenince artık sevinçten ağlamaya başladım. Allah'a şükürler olsun" dedi. Anne Gür, oğlu Atakan'la aynı hastalıkla mücadele eden 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'yı kast ederek, "Darısı minik Öykümüz'ün ve tüm diğer hastaların başına" diye konuştu.
Ağabeyi Gürkan Gür ise, aylardır gösterdikleri çabanın karşılık bulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ve artık nakil işlemini beklediklerini söyledi.

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Lösemiyle mücadele eden üniversiteli Atakan'dan iyi haberLösemiyle mücadele eden üniversiteli Atakan'dan iyi haberLösemiyle mücadele eden üniversiteli Atakan'dan iyi haber

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