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LÖSEV gençleri Moskova’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı’nın destekleriyle tedavi görerek iyileşen, 10 çocuk, 3-8 Temmuz 2019 tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek olan 2019 World Winners’ Games katılım için Moskova’ya hareket ettiler.Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan ve LÖSEV ’in desteğiyle hayata bağlanan onko hastası 2’si Eskişehir’ den, 10 çocuk mini futbol, yüzme, masa tenisi, koşu ve satranç dallarında, farklı ülkelerden gelen kendileri gibi kanseri yenmiş çocuklarla yarışacaklar.

LÖSEV gençleri Moskova’da

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı’nın destekleriyle tedavi görerek iyileşen, 10 çocuk, 3-8 Temmuz 2019 tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek olan 2019 World Winners’ Games katılım için Moskova’ya hareket ettiler.
Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan ve LÖSEV ’in desteğiyle hayata bağlanan onko hastası 2’si Eskişehir’ den, 10 çocuk mini futbol, yüzme, masa tenisi, koşu ve satranç dallarında, farklı ülkelerden gelen kendileri gibi kanseri yenmiş çocuklarla yarışacaklar. Çocukların uluslararası spor karşılaşmalarında bir araya gelmeleriyle hem fiziksel olarak daha rahat ve özgür hareket edebilmeleri hem de moral olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri, böylece tedavilerinde daha başarılı olmaları hedefleniyor.
Kanser hastaları hayatlarının bir noktasında yaşamlarını tehdit eden bu hastalıkla karşı karşıya kalmaları maddi ve manevi olarak çok yıpratıcı bir dönemden geçmelerine neden olmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen spor müsabakaları, kanserli çocukların hayatlarına yeni bir ışık tutup, eşitlik hislerini geri kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Tedavi boyunca sosyal hayattan koparak, haftalar hatta aylarca hastanede kalan çocukların rekabetçi ve yarışçı ruhlarının yeniden ortaya çıkması kendilerine olan güvenlerinin yerine gelmesine katkı sağlamaktadır.
Müsabakalarda derece almaya hazırlanan kahramanlar Türkiye’ye madalyalar ile dönecekler. Farklı yaş kategorilerinde yarışacak çocuklar, masa tenisi, futbol, yüzme, koşu ve satranç alanlarında yarışacaklar LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı olarak çocuklara iletilen sağlık hizmetleri, maddi - manevi desteklerin yanı sıra diğer bir amaç da bağışçıları ve destekçileri sayesinde, kanserli ve lösemili çocukların sosyal ve psikolojik adaptasyonlarını sağlamalarına yardımcı olmaktır. O yüzden “World Children’s Winners’ Game” de önemli olan kazanmak değil müsabakalara katılımda bulunmaktır.
2010 yılında Rusya’da 8 farklı ülkeden 200 iyileşmiş çocuğun katılımlarıyla ilki organize edilen “World Children’s Winners’ Games”in kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan “Grant a Life” öncülüğünde 8. kez Rusya’nın Moskova şehrinde 3-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Winners’ Games yani Galipler Oyunları adı verilen ve kanserli çocuklara yönelik uluslararası spor müsabakalarına Türkiye’den LÖSEV bu yıl 6. Kez oyunlara iştirak ediyor. LÖSEV çocukları katıldıkları her yıl kupalar ve madalyalarla yurdumuza döndüler. Bu sene de büyük heyecan yaşanılacak müsabakalardan kupa ve madalyalarla dönmeleri bekleniyor.

LÖSEV gençleri Moskova’da

LÖSEV gençleri Moskova’da

LÖSEV gençleri Moskova’da

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