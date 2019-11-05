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LÖSEV gönüllüleri, Büyük İzmir Korteji'nde yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, yüzlerce gönüllüsü ve sivil toplum destekçisinin katılımıyla ‘Büyük İzmir Korteji' düzenledi. Maske takıp ellerinde dövizler taşıyan grup, ‘Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım’ sloganıyla Alsancak Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, yüzlerce gönüllüsü ve sivil toplum destekçisinin katılımıyla ‘Büyük İzmir Korteji' düzenledi. Maske takıp ellerinde dövizler taşıyan grup, ‘Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım’ sloganıyla Alsancak Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.
LÖSEV, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak amacıyla, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Türkiye genelinde binlerce gönüllüsü ve LÖSEV’e kayıtlı çocuk ve aileleriyle bu çalışmaları hayata geçiren vakıf, İzmir’de de ‘Büyük İzmir Korteji’ni gerçekleştirdi. Yüzlerine maske takan, löseminin rengi olan turuncu renkte kıyafetler giyen yüzlerce gönüllü, Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. ‘Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım’ sloganı ile yürüyen grup, tedavi döneminde maskenin bulaşıcı hastalık riski sebebiyle değil, dış ortamdaki enfeksiyonlardan korunmak için takıldığını vurguladı. Ellerinde ‘Hepimiz birer mucizeyiz’, ‘Lösemi değil, iyilik bulaşır’, ‘Maskeni tak, gücüme güç kat’ yazılı dövizler taşıyan gönüllüler, çocuklar ve aileler, lösemi hastası çocuklara moral verdi. Lösemili Çocuklar Haftası’nın önemine dikkat çeken katılımcılara, rengarenk görüntüleri ile klasik araçlar ve motosikletli sürücüler eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’na coşkulu sloganlar eşliğinde ulaşan kortej, meydandaki anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Etkinliğin sonunda, tedavisini tamamlamış LÖSEV gençleri, LÖSEV Marşı’nı söyleyerek, birlik ve beraberliklerini gösterdi.

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