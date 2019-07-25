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LÖSEV İyilik TIR'ı, İzmirli aileler ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

LÖSEMİLİ Çocuklar Derneği'nin (LÖSEV) Türkiye'nin dört bir yanındaki hasta ailelerine yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkardığı 'İyilik TIR'ı, Menderes ilçesindeki Gümüldür semtinden sonra İzmir'e ulaştı. İzmirli aileler kuru gıda, kırmızı et, giysi, temizlik malzemesi, oyuncak dağıtımı yapan İyilikler TIR'ına yoğun ilgi gösterdi.

LÖSEV İyilik TIR'ı, İzmirli aileler ile buluştu

Melis KARAKUZULU / İZMİR,(DHA)- LÖSEMİLİ Çocuklar Derneği'nin (LÖSEV) Türkiye'nin dört bir yanındaki hasta ailelerine yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkardığı 'İyilik TIR'ı, Menderes ilçesindeki Gümüldür semtinden sonra İzmir'e ulaştı. İzmirli aileler kuru gıda, kırmızı et, giysi, temizlik malzemesi, oyuncak dağıtımı yapan İyilikler TIR'ına yoğun ilgi gösterdi.
LÖSEV, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dikili, Foça, Urla, Çeşme (Alaçatı) ve Menderes'den(Gümüldür) sonra bugün Gündoğdu Meydanı'nda hasta aileleri ile buluşan İyilik Tırı, birçok ailenin yüzünü güldürdü. Bağışlarla LÖSEV'e ulaştırılan oyuncak, bebek bezi, ayakkabı, giysi, takı, kırtasiye malzemesi, mobilya gibi birçok ürünü ailelere ulaştıran LÖSEV İyilik TIR'ıı, aynı zamanda ailelere içlerinde kırmızı et ve kuru gıda olan kolileri teslim etti. Uzun kuyrukların oluştuğu eşya ve koli stantlarında 20 kişilik LÖSEV İzmir ekibi, yaklaşık 100 ailenin ihtiyaç duydukları ürünlerden yararlanmalarını sağladı.
Bazı aileler çocuklarıyla gelerek kolileri ellerinde taşıdı, bazıları da yardım olarak aldıkları eşyaları yanlarında getirdikleri valizlere doldurdu.
Öte yandan, TIR'la beraber kurulan şişme oyuncak alanında çocukların eğlenebileceği bir alan oluşturuldu, bağışçı bir firma tarafından da ailelere pişmiş makarna dağıtımı yapıldı. Gönüllü zumba eğitmenleri tarafından dans gösterisinin de sunulduğu alanda aileler hem yardımlarını aldı hem de eğlendi.
İzmirli ailelere yardım dağıtımını tamamlayan İyilik Tırı, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki ailelere iyilik taşımak üzere yoluna devam edecek.
İyilik TIR'ının büyük bir ilgiyle karşılandığını söyleyen LÖSEV İzmir İl Koordinatör Yardımcısı Gökçe Demirtaş, "Ailelerimiz LÖSEV'e kayıt oluyorlar, maddi yardımlardan ve İyilik TIR'ı gibi etkinliklerden faydalanıyorlar. Bugün burada İzmirli ailelere farklı ürünlerin çeşitlerini sunuyoruz. İstedikleri ürünleri ücretsiz şekilde alıyorlar. Daha sonra kuru gıda paketleri ve et yardımlarını iletiyoruz. Bu onlara moral vermek, onlara keyifli vakit geçirmek ve yardım etmek için yaptığımız bir etkinlik. Bizler de bir araya geldiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Hem çocuklar hem de aileler keyifli vakit geçiriyor. TIR'ımız Ege Bölgesi içinde toplamda 6 ilin birkaç ilçesinde ilerleyecek. Aynı zamanda kurban çalışmalarını yürütüyoruz. Kurban Bayramı için yapılan et yardımlarını da TIR'ımız ile ailelere ulaştırıyoruz. Kurbanda yapılan bağışlarımız sayesinde 12 ay boyunca ailelerimize protein kaynağı olan taze et dağıtıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

LÖSEV İyilik TIR'ı, İzmirli aileler ile buluştuLÖSEV İyilik TIR'ı, İzmirli aileler ile buluştuLÖSEV İyilik TIR'ı, İzmirli aileler ile buluştuLÖSEV İyilik TIR'ı, İzmirli aileler ile buluştu

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