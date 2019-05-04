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LÖSEV İyilikler Tırı İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

LÖSEV'in, kanser hastası olan çocuklara ve ailelerine yardım yapan iyilikler tırı İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - LÖSEV'in, kanser hastası olan çocuklara ve ailelerine yardım yapan iyilikler tırı İstanbul'a geldi.

LÖSEV'e kayıtlı kanser hastası çocuklara ve ailelerine yardım amaçlı olarak Türkiye'nin bütün illerine gidecek olan iyilikler tırı İstanbul Caddebostan sahilinde kanser hastası çocuklara ve ailelerine erzak dağıttı.

LÖSEV, 81 ilin tamamını gezmeyi ve oradaki kanser hastası çocuklara ve ailelerine yardım götürmeyi amaçlıyor. Kurulan stantlarda kıyafet, yiyecek, ayakkabı gibi temel ihtiyaçların dağıtımı yapılırken, küçük çocuklar da palyaçolarla beraber eğlenerek ve darbuka çalarak keyifli zaman geçirdiler.

Ramazan öncesinde ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirten LÖSEV İstanbul Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik, "Bugün burada LÖSEV'e kayıtlı kanser hastalarına ücretsiz yardım yapıyoruz. LÖSEV iyilik tırı tüm Türkiye'yi dolaşarak ve vakfımıza kayıtlı ailelere hatta en küçük köylere giderek yardım dağıtımını gerçekleştiriyor. Yardım paketlerimizde kuru gıdalar var. Onun dışında tırın önündeki eşyalardan istedikleri gibi alış-veriş yapar gibi ücretsiz alabiliyorlar. Bu tır 2 Mayıs günü Sakarya'dan Marmara Bölgesi'ne giriş yaptı. Dün Kocaeli'deydi. Bugün Caddebostan sahilindeyiz. Yarın da Avrupa Yakası'nda olacak. Buradan Edirne'ye doğru hareket edecek. Sonra tüm Türkiye'yi dolaşmaya devam edecek." dedi.

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İyilikler Tırı Lösev

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