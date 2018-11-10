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LÖSEV kumbaralarını çalan şüpheli: Karnım açtı, pişmanım (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 19:10 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bursa'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Umut Aslan (25), 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Bursa'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Umut Aslan (25), 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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