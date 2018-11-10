LÖSEV kumbaralarını çalan şüpheli: Karnım açtı, pişmanım (2)

TUTUKLANDI

Bursa'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Umut Aslan (25), 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

