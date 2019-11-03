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LÖSEV’den Hatay’da farkındalık yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

LÖSEV Vakfı Hatay’da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

LÖSEV Vakfı Hatay’da farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlik kapsamında Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibiyle şehir turu gerçekleşti.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Hatay’ın Antakya ilçesinde farkındalık yürüyüşü düzenledi. Atatürk Parkı’nda gerçekleşen yürüyüşe yüze yakın vatandaş katıldı. Katılımcılar yaklaşık 1 kilometrelik park alanında ‘Maskeme değil, gözlerime bak’, ‘Maskeni tak, farkındalık yarat’ sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Etkinlik Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibinin düzenlediği şehir turuyla son buldu.

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