LÖSEV’den kurban bağışı çağrısı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)-LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı Halka İlişkiler Sorumlusu Duygu Selin Çakıcı, Kurban Bayramı öncesi lösemili çocuklar için LÖSEV’e kurban bağışı yapılması çağrısında bulundu. Çakıcı, bu yıl, 'Her kurban, lösemili çocuklara can' sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Kurulduğu günden bu yana lösemili çocukların ve ailelerin yanında olan bir vakıf olduklarını dile getiren Duygu Selin Çakıcı, lösemi ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların vücut savunmasını yok ettiğini, hastalığın tedavisinde ise proteinin önemli bir rolü olduğunu anlattı. Bundan dolayı hastaların protein ağırlıklı beslenmesi gerektiğini vurgulayan Çakıcı, “LÖSEV, 12 ay boyunca hasta çocuklara ve ailelerine taze et ve et ürünleri iletiyor. LÖSEV’e yapılan vekaleten kurban bağışları, LÖSEV’e kayıtlı 40 bine yakın kanser hastası ve ailelerine ulaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onay ve esasları doğrultusunda Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki sağlıklı et kombinalarında, din görevlileri, noter ve veteriner hekim eşliğinde kesilen kurbanlar, yıl boyunca lösemili çocuklara can oluyor, hayata bağlıyor” dedi.

KURBAN BEDELİ 1040 TL

Her sene kurban bağışı fiyatlarının güncellendiğini hatırlatan Çakıcı, nasıl bağış yapılabileceğini ise şöyle ifade etti:

"Bu sene LÖSEV tarafından 1040 TL olarak belirlenen vekaleten kurban bağışları, tüm banka şubelerinden 'LÖSEV' diyerek, bankaların bağış ekranlarından, 9 ilde bulunan LÖSEV ofislerinden, www.losev.org.tr internet adresinden yapılabilir. LÖSEV, hayırsever halkımızı vekaleten kurban bağışı ve bayram bağışlarıyla hayat kurtarmaya davet ediyor.”

