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LÖSEV'den ''Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü''

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

LÖSEV'den ''Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü''

İSTANBUL (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) ''Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'' Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirildi.

Sahilde bir araya gelen vakıf üyeleri ve gönüllüler, çeşitli ısınma hareketleri yaparak yaklaşık on kilometre yürüdü.

LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zühal Ön, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kanseri önleme maliyetinin çok daha düşük olduğunu bildiklerini belirten Ön, şöyle konuştu:

"Sağlıklı yaşayabilmek için spor yapmak, dengeli beslenmek çok önemli. Bu konuda farkındalık yaratmak için ailelerimizle, gönüllülerimizle, üyelerimiz ve hastalarımızla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu farkındalığın tüm illerde çeşitli etkinliklerle yayılmasını istiyoruz. Örneğin dün İzmir'de bisiklet turu gerçekleştirildi. Eskişehir, Adana, Bursa, İzmir, İstanbul olmak üzere tüm illerimizde 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' gerçekleştiriyoruz.''

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Bostancı Lösev sahil spor yürüyüş

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