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LÖSEV’e 15 bin lira bağış yaptı, yargılanıp ceza almaktan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan bir kişi, uzlaştırma mekanizması sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan bir kişi, uzlaştırma mekanizması sayesinde yargılanmaktan kurtuldu. Müştekinin LÖSEV’e 15 bin lira bağış yapması durumunda uzlaşabileceğini belirtmesi üzerine şüpheli bağış yapmayı kabul etti.
Edinilen bilgiye göre Manavgat’ta meydana gelen hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarının şüphelisi hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya 5271 sayılı yasa kapsamında uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.
Konuyla ilgili görevlendirilen Uzlaştırmacı Faruk Cömert taraflarla yaptığı müzakere neticesinde, müşteki ve şüphelinin kendi istek ve arzusuna bağlı olarak LÖSEV’e 15 bin lira bağış yapması şartıyla uzlaşabileceğini belirtti. Şüphelinin de LÖSEV’e bağış yapmayı kabul etmesi üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Böylece şüpheli suç nedeniyle yargılanıp ceza almaktan kurtuldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, uzlaştırmanın hedefinin suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi tarafsız bir uzlaştırmacının girişimiyle çözmek olduğuna dikkat çekti. Başsavcı Yılmaz, Başsavcılık olarak birçok uzlaşma kapsamına giren soruşturma dosyasında tarafları uzlaştırarak hem mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını hem tarafların vicdanen rahat edebilecekleri şekilde uzlaşıp anlaştıklarını, hem de topluma örnek bir faaliyetin gerçekleştirilmesi ile toplumsal bilinç oluşmasına katkıda bulunduklarını söyledi.

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