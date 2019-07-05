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LÖSEV'e destek için limonata satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Çınar Can (13) ve arkadaşı Serkan Efe Tomar (13), LÖSEV'e destek amacıyla limonata satışına başladı.

LÖSEV'e destek için limonata satıyorlar

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Çınar Can (13) ve arkadaşı Serkan Efe Tomar (13), LÖSEV'e destek amacıyla limonata satışına başladı. Yaz sonuna kadar satış yapacaklarını söyleyen Can ve Tomar, kazandıkları parayı her hafta başı LÖSEV hesabına yatırıp, sosyal medya üzerinden dekontları paylaşacaklarını belirtti.
Ayvalık'ta ortaokul 3'üncü sınıfa geçen Serkan Efe Tomar ve Çınar Can, yaz tatilini değerlendirmek ve sosyal farkındalık yaratmak amacıyla LÖSEV yararına limonata satmaya karar verdi. Ayvalık Atatürk Caddesi'nde babasına ait iş yerinin önünde limonata satışına başlayan Çınar ve arkadaşı Serkan, ayrıca anneleri Mine Can ve Berrak Tomar'ın yaptığı reyhan şerbeti ve kekleri de satıyor. Aldıkları malzemeleri faturalarını tutuklarını ve satışlardan elde edecekleri karın yüzde 90'ını LÖSEV'e bağışlayacaklarını söyleyen 2 arkadaş, bağış dekontlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını söyledi.
Çınar Can, "Pazartesi ve Cumartesi günleri 11.00- 17.00 saatleri arasında satış yapıyoruz. Topladığımız paraları LÖSEV banka hesabına yatıracağız. Banka dekontlarımızı 'Ser-Can limonata' adlı sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Yoğun bir ilgi oldu, destek verenlere teşekkür ediyor ve destek bekliyoruz" dedi.
Okul açılana kadar satış yapacaklarını söyleyen Serkan Efe Tomar ise sloganlarının 'Sen de gel çocuklara umut ol' olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

LÖSEV'e destek için limonata satıyorlarLÖSEV'e destek için limonata satıyorlarLÖSEV'e destek için limonata satıyorlar

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