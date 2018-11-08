LÖSEV’in bağış kumbarasını çalan bir kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Bursa'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek amacıyla bağış toplamak için iş yerlerine konulan kumbaraların çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Ş.K. (27), çıkarıldığı mahkemece ‘İş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

