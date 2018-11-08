HABER

LÖSEV’in bağış kumbarasını çalan bir kişi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bursa'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek amacıyla bağış toplamak için iş yerlerine konulan kumbaraların çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Ş.K.

TUTUKLANDI
Bursa'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek amacıyla bağış toplamak için iş yerlerine konulan kumbaraların çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Ş.K. (27), çıkarıldığı mahkemece ‘İş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!
Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (3)Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!

Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

Cinsel istismar sanığı kararı duyunca intihara kalkıştı

Cinsel istismar sanığı kararı duyunca intihara kalkıştı

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Gören şaşıp kaldı! Arabadan 3 kadın, 3 erkek, 5 koyun çıktı

Gören şaşıp kaldı! Arabadan 3 kadın, 3 erkek, 5 koyun çıktı

Avukatın çorbasına zehir kattılar! Sonrası daha da korkunç

Avukatın çorbasına zehir kattılar! Sonrası daha da korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.