HABER

LÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

BURSA'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan ve 4'ü çalınan kumbaralardan 1'i, bulundu.

LÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulundu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan ve 4'ü çalınan kumbaralardan 1'i, bulundu. Kumbaranın içindeki paraların çalındığı belirlendi.
Merkez Nilüfer ilçesindeki 4 iş yerinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralar hırsızların hedefi oldu. Son 1,5 ayda iş yerlerinden 4 kumbara çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde unlu mamuller satan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarından birinde, iş yerine giren 2 şüpheliden biri gözcülük yaparken diğeri ise kumbarayı ceketinin altına saklayarak çaldığı görüldü.
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan kumbaralardan biri, Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir iş merkezinin yakınında bulundu. Kumbaranın içindeki paraların çalındığı belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

LÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulunduLÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulunduLÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulunduLÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulundu

Ünlü oyuncudan üstsüz protestoÜnlü oyuncudan üstsüz protesto
Cinsel istismardan mahkum olan sanıkların temyiz başvurusu reddedildiCinsel istismardan mahkum olan sanıkların temyiz başvurusu reddedildi
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettilerBaba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.