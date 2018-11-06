LÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulundu (2)

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan ve 4'ü çalınan kumbaralardan 1'i, bulundu. Kumbaranın içindeki paraların çalındığı belirlendi. Merkez Nilüfer ilçesindeki 4 iş yerinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralar hırsızların hedefi oldu. Son 1,5 ayda iş yerlerinden 4 kumbara çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde unlu mamuller satan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarından birinde, iş yerine giren 2 şüpheliden biri gözcülük yaparken diğeri ise kumbarayı ceketinin altına saklayarak çaldığı görüldü. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan kumbaralardan biri, Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir iş merkezinin yakınında bulundu. Kumbaranın içindeki paraların çalındığı belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

