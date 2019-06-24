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LÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:20 | Son Güncelleme

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), kayıtlı hastalarına her çeşit desteği ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, hastalıkla mücadelede protein desteğine önem veren vakıf, kırmızı etleri düzenli olarak hasta ve ailelerine ulaştırıyor.LÖSEV, kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmelerine önem veriyor.

LÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), kayıtlı hastalarına her çeşit desteği ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, hastalıkla mücadelede protein desteğine önem veren vakıf, kırmızı etleri düzenli olarak hasta ve ailelerine ulaştırıyor.
LÖSEV, kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmelerine önem veriyor. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımı yapıyor. Protein kaynağı olan et ve et ürünlerinin hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu ifade edilirken vakıf, 2019 Mayıs ayında 8 bin 500 hasta ve ailesine kırmızı et yardımı yaptı. LÖSEV bu kapsamda da, 2019 Nisan ayından bu yana Türkiye genelinde 14 bin aileye et yardımı ulaştırdı.
İzmir ilindeki dağıtımlar da, LÖSEV İzmir İrtibat Ofisinde gerçekleştirildi. Hasta ve ailelerin katılımı ile hayata geçen çalışma sırasında, LÖSEV çatısında bulunmanın mutluluğu paylaşılarak tüm bağışçılara teşekkür edildi.
Öte yandan, haziran sonunda 44 farklı ilde 3 bin 500 aileye et yardımı yapacak olan LÖSEV, 20 gün sonunda 50’den fazla il ve ilçede binlerce hastayla bir araya gelerek protein açısından önemli kırmızı et ve et ürünlerini elden teslim edecek.
Kurban Bayramına yaklaşılırken yapılan bağışlarda, taze şekilde ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine iletilecek. LÖSEV’e kayıtlı hastaların bu kaynağa ulaşabilecekleri bir diğer yönteminde, LÖSEV İyilikler Tırı olacağı bildirildi. 1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında LÖSEV İyilikler Tırı ile Karadeniz Bölgesindeki il, ilçe ve mahallelerin ziyaret edilerek, hasta ve ailelerine yardımların yanı sıra ilaveten taze ve et ürünlerinin de ulaştırılacağı açıklandı.

LÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyor

LÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyor

LÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyor

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