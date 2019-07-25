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LÖSEV'in "İyilik Tırı" İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

LÖSEV'in "İyilik Tırı" İzmir'de

İZMİR (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı" İzmir'e geldi.

"Anadolu'ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştıran tır, Gündoğdu Meydanı'nda İzmirli ailelerle buluştu.

Gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi gibi çeşitli yardımlar, vakfa kayıtlı hasta ve ailelere ulaştırıldı. Aileler ve çocuklar, ihtiyaçlarına göre yardımlardan aldı.

LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi Halka İlişkiler Yönetmeni Burak Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İyilik Tırı etkinlikleri sayesinde ailelerle bir araya geldiklerini söyledi.

İzmir'in çeşitli ilçelerinden sonra kent merkezinde de hasta ve aileleriyle buluşmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Korkmaz, "Tır; Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Göcek'teki ailelerle buluşmak için yola devam edecek. Yarın Bodrum'da olacak. Biz aynı zamanda kurban çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kurban bağışları sayesinde yıl boyunca ailelere et yardımlarını iletebiliyoruz. Bu nedenle kurban bağışları önemli, çocuklarımıza taze protein sunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
iyilik tırı Lösev yardım

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