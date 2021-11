Lost ve Prison Break'ın yönetmenini Türkiye'ye getirmişti! Raif İnan kimdir?

Yapımcı Raif İnan, Boğaziçi Film Festivali kapsamında düzenlenen ödül töreninde İki Şafak Arasında filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Mücahit Koçak’a ödülünü takdim etti. Geçtiğimiz haftalarda 'Lost', 'Prison Break', 'Criminal Minds' gibi dizilere imza atan ABD'li ünlü yönetmen Bobby Roth'u Türkiye'ye getiren İnan, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada Booby Roth gibi sansasyon yaratacak isimleri projelerine dahil etmeye devam edeceğini söyledi.

Kültür ve sanat alanındaki projeleri ile bilinen Raif İnan ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada “Sanat ülkemizin vazgeçilmez bir parçası... Bizde bu amaçla 2016 yılında Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı’nı kurarak ülkemize sadece yeni oyuncuları değil; senaristleri, yönetmenleri, sahne arkası ekipleri kazandırmayı hedefledik. Boğaziçi Film Festivali gibi festivaller yeni filmlerin çekilmesine yeni yönetmenlerin kendilerini bu alanda korkmadan denemesine sebep olurken ödül töreniyle de yapılan işleri onurlandırıyor. Ayrıca dünyanın birçok yerinden gelen sanatçıların ülkemizde ödül alıyor olması da gelecek adına mutluluk verici... Devamının yıllar içinde büyüyerek gelmesini diliyorum.” sözlerine yer verdi.

Uluslararası uzun metraj en iyi film "Ripples of Life" oldu

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi ise 50 bin Türk lirası değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibini yönetmen Wei Shujun'un "Ripples of Life" filmi olarak belirledi.

Yarışmada, "Things Worth Weeping For" filmindeki rolüyle Nora Rainer-Miscinyei "En İyi Kadın Oyuncu", "Wild Roots" filmindeki rolüyle Gusztav Dietz de "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çağlar'ın Gusztav Dietz'e takdim edeceği ödülü, Dietz'in törene katılamaması sebebiyle filmin yönetmeni Hajni Kis teslim aldı.

"En İyi Yönetmen" ise "The Great Movement" filmi ile Kiro Russo seçildi. Jüri Özel Ödülü'ne de "Bebia My Only Desire" filmiyle Juja Dobrachkous değer görüldü.

Kısa Kurmaca ve Kısa Belgesel ödülleri de sahiplerini buldu

Boğaziçi Film Festivali'nin "Kısa Kurmaca Film Yarışması" ile "Kısa Belgesel Yarışması"nda toplam 70 bin Türk lirası değerinde ödüller dağıtıldı.

"En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" "Akıntı", "En İyi Ulusal Kısa Belgesel" "İçtima", "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" "Neon Phantom", "En İyi Uluslararası Kısa Belgesel" de "Don't Hesitate To Come For A Visit, Mom" adlı yapım seçildi.

Samir Karahoda'nın "Displaced" filmi 25 bin Türk lirası değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü" de Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti" adlı kısa filmine verildi.

Boshporus Film Lab Kazananları Açıklandı

TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'ın kazananları da ödül töreninde açıklandı.

Pitching Platformu'nda TRT Ortak Yapım Ödülü yapımcılığını Olena Yershova, yönetmenliğini Mustafa Kara'nın yaptığı "Mevsimlerin Ardında" adlı projeye giderken, "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü" de yapımcılığını Burak Kaplan, yönetmenliğini Doğuş Algün'ün gerçekleştirdiği "Ölü Mevsimi" projesine verildi.

Work in Progress kategorisinde ise 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü", yapımcılığını Halil Kardaş, yönetmenliğini Bekir Bülbül'ün yaptığı "Bir Tutam Karanfil" adlı projesinin olurken, "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" ise yapımcılığını Alara Hamamcıoğlu, Sinan Kesova ve Arda Çiltepe ve yönetmenliğini Orçun Köksal’ın yaptığı "Bars" adlı projesine takdim edildi.

Ödül törenine ayrıca Anadolu Ajansı Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın yanı sıra kültür, sanat ve sinema dünyasından birçok isim katıldı.

RAİF İNAN KİMDİR?

Yapım, tiyatro, konser, müzik, booking, kültür - sanat mekanı işletmeciliği, müzikal, festival, kurumsal etkinlik ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren Atlantis AŞ’nin kurucu ortağı olan M. Raif İnan, tiyatro sektörüne yalnızca oyuncu değil; yönetmen, yazar, ışık, sahne teknisyeni, dekor, ses ve kostüm tasarımcıları yetiştirmek ve sektörün büyümesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapan Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı’nın kurucularındandır.

Sanat eğitimi ve üretiminin dışında müzayede düzenlenmesi, sergilenmesi, gelecek teknolojiler ve sonucu kapsamında oluşabilecek yeni sanat akımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse bu alanda teknolojik ve antropolojik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulmasını hedefleyen Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’’nın kurucularından da olan Raif İnan’ın kurucusu olduğu vakıf çatısı altında Bosphorus Film Lab, Boğaziçi Film Festivali, Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, Hollywood Türk Filmleri Festivali gerçekleştirilmektedir.